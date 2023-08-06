خبر سار لمرضى السكري.. نبضات كهربائية لتحفيز إنتاج الأنسولين

نجح باحثون سويسريون تقنية مبتكرة تستخدم نبضات كهربائية لتحفيز إنتاج الأنسولين في الفئران. والتي لديها القدرة على تنشيط جينات معينة عندما تحتاج أجسامنا إلى المساعدة.

يمكن أن يؤدي تحفيز إنتاج الأنسولين بشكل مباشر إلى تقديم فوائد كبيرة للأفراد المصابين بداء السكري وخاصة المصابين بداء السكري من النوع الأول. في هذا البحث، زرع العلماء خلايا بنكرياسية بشرية في الفئران المصابة بداء السكري من النوع الأول. ثم استخدموا تيارًا مباشرًا ناتجًا عن الوخز بالإبر لتحفيز هذه الخلايا.

أنتجت الكهرباء كميات غير ضارة من أنواع الأكسجين التفاعلية وهي جزيئات نشطة. عند التحكم في هذه الجزيئات بشكل صحيح، يمكن أن تبدأ عملية تنشيط الخلايا والاستجابة للتغيرات الكيميائية.

من خلال تعديل تنظيم الحمض النووي للخلية، فإن هذا النهج لديه القدرة على المساعدة في مختلف الظروف التي تتأثر بالوراثة.

عندما نولد، نرث مجموعة محددة من الجينات وعلى الرغم من أن هذه الرموز الجينية تبقى كما هي طوال حياتنا، فإن تنشيط هذه الجينات أو التعبير عنها يمكن أن يختلف مع تقدمنا في العمر وتغيير أنماط حياتنا.

تقدم التقنية الجديدة طريقة محتملة لعكس بعض هذه التغييرات، مما يوفر وسيلة للتراجع عن تحولات معينة في التعبير الجيني. وباستخدام هذه الطريقة، نجح الباحثون في إعادة مستويات السكر في الدم لدى الفئران المصابة بداء السكري إلى المعدل الطبيعي.

من بين التحديات العديدة التي تواجه تطبيق هذه التقنية، فإن الجانب الواعد لها، أنها تتطلب الحد الأدنى من الطاقة.