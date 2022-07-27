خبر سعيد للرجال.. اليكم أطعمة تمنع نمو الشعر الأبيض

الشيخوخة للأسف أمر لا مفر منه، لكن الشعر الرمادي لا يجب أن يكون كذلك، حيث تبين أن هناك بعض الأطعمة التي لها خصائص يمكنها في الواقع منع شيب الشعر، لذا يمكنك الحفاظ على خصلات شعرك خالية من الخطوط لأطول فترة ممكنة حتى بدون علبة صبغة الشعر هذه!.

أفضل جزء؟ هذه الأطعمة لذيذة وسهلة التنفيذ، وتوفر مجموعة من الفيتامينات والمعادن لتحافظ على نشاط جسمك، لذلك لديك الإذن بتناول ما تشاء.

لذلك يعاني الكثيرون من علامات الشيب، التي لا يوجد مفر منها مع التقدم في العمر، ولكن ظهورها في عمر مبكر لدى البعض مشكلة تؤثر سلبيًا على نفسية العديد من الأشخاص، لذا كان الـ”الشيب المبكر” أحد الأمور المزعجة للرجال والنساء أيضًا، إذ يجعل الرائي يحكم عليهم بعمر أكبر من عمرهم.

– أطعمة تمنع نمو الشعر الأبيض :

وانتشرت العديد من الحيل التي تساعد على منع الشعر الأبيض من النمو، عددها مجلة “Femina” فيما يلي:

الكاري :

يعتبر الكاري من الأطعمة الفعالة التي تمنع نمو الشعر الأبيض، نظرًا لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة، لذا يمكن استخدامه من خلال خلطه مع زيت جوز الهند حتى تحصل على النتيجة المرغوبة، وتحد من جفاف الشعر.

المكملات الغذائية:

ليس من الضروري أن يكون ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة مرتبط بظهور عوامل وراثية، إذ يمكن أن يحدث ذلك لأن الجسم بحاجة إلى بعض العناصر الغذائية مثل فيتامين “B”، و”D”، لذا احرص على تناول المكملات الغذائية حتى تحافظ على سلامة شعرك من الشيب المبكر.

الشاي الأخضر :

يحتوي الشاي الأخضر على مواد مضادة للأكسدة، والتي تساعد على حماية خصلات الشعر من أشعة الشمس الضارة، كما أنه يحارب علامات الشيخوخة المبكرة لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية المهمة.

الشوكولاتة الداكنة :

تمنع الشوكولاتة الداكنة ظهور الشعر الأبيض، لاحتوائها على عنصر النحاس، كما أنها تساعد على تعزيز صبغة الميلانين المسؤولة على لون صبغة الشعر.