خبر صادم لغير الملقحين ضد كورونا

أكدت العديد من الدراسات على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، خاصة في تخفيف حدة أعراض الإصابة.

ووجدت دراسة جديدة أن عدم الحصول على لقاح كورونا بعد التعافي من عدوي كوفيد-19 يجعل الشخص أكثر عرضة بخمس مرات لتكرار الإصابة.

ويرجع ذلك إلى أن المناعة المكتسبة من خلال العدوى تكون قصيرة الأمد فقط، وفقاً لموقع “يونايتد برس إنترناشونال” الأمريكي.

وأضاف الموقع أن الباحثين وجدوا أن الحصول على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح بعد التعافي من كورونا يوفر حماية إضافية من الإصابة مرة أخرى.

ونقل الموقع عن خبير الأمراض المعدية الدكتور بروس فاربر من “نورثويل هيلث”، في الولايات المتحدة، والذي راجع نتائج الدراسة، قوله: “صحيح أن العدوى السابقة توفر حماية جيدة جداً لمدة ثلاثة أشهر، وقد توفر حماية جيدة لفترة أطول، ولكنها لا تكون دائمة، فالتفكير في أن الإصابة بالفيروس توفر مناعة دائمة هو أمر غير واقعي”.

وأضاف: “العديد من المرضى يعتقدون أنه نظراً لوجود أجسام مضادة لديهم من الإصابة بعدوى سابقة من كورونا، فإنهم لا يحتاجون إلى اللقاح، وهذا يحدث الآن بشكل متزايد، ولكن ما أقوله لهم هو أنهم على حق لأن لديهم بالفعل بعض الحصانة من الإصابة بالفيروس، ولكن يمكنهم إطالة أمد تلك المناعة وتعزيزها باستخدام مادة معززة”.

ويتوقع فاربر أنه ستكون هناك حاجة إلى جرعة سنوية من لقاح كورونا، مشيراً إلى أنه ورغم تراجع معدل الإصابة في الوقت الحالي، إلا أنه من المحتمل ظهور المزيد من سلالات فيروس كورونا.

ومن أجل الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة New England Journal of Medicine، قام الباحثون بجمع بيانات عن أكثر من 149 ألف مريض تعافوا جميعاً من عدوى كوفيد-19 ولم يتم تطعيمهم قبل الإصابة، فيما تم تطعيم أكثر من 83 ألف منهم بعد التعافي.

وأظهرت النتائج أن 354 فقط من هؤلاء أصيبوا بالعدوى مرة أخرى، مقارنة بـ2168 ممن رفضوا الحصول على اللقاح بعد التعافي.