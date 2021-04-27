الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خبر مقلق.. أعراض جديدة لمصابي كورونا متعلقة "بالجهاز العصبي"

27 - أبريل - 2021
كورونا يتسبب بآثار نفسية صعبة

كورونا يتسبب بآثار نفسية صعبة

A A A
طباعة المقال

تتواصل الدراسات والأبحاث حول فيروس كورونا المستجد، وآثاره المختلفة على المصابين، لفهم هذه الجائحة التي شلت حركة العالم.

واكتشفت دراسة جديدة من الولايات المتحدة، عارضا “مقلقا” للمصابين بفيروس كورونا، متعلقا بأعصاب الشخص المصاب.

وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة “فرونتيرز إن إميونولوجي” عن إصابة “غير متوقعة” لالتهاب في النخاع الشوكي، في 43 شخص مصاب بفيروس كورونا.

ووفقا لموقع “يوريك أليرت”، وجدت الدراسة أن مرضى من 21 دولة أصيبوا بآفات في النخاع الشوكي بعد الإصابة بالفيروس.

وشملت الأعراض الشلل وخلل العضلة العاصرة أو الأمعاء، وتراوحت أعمار المرضى من 21 إلى 73 عاما، نصفهم رجال والآخر نساء.

ويعتبر التهاب النخاع الشوكي، حالة عصبية نادرة، تؤثر على ما بين 1.34 و 4.6 شخصا في كل مليون، سنويا، ويعتقد الباحثون أن المعدل المرتفع بشكل “غير عادي” بين مصابي كورونا، يستحق التحقيق الفوري.

ووفقا للموقع الطبي، تم الإبلاغ عن 3 حالات التهاب للنخاع الشوكي، خلال تجارب لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا مؤخرا.

    المزيد من الصحة

    النوبة القلبية.. علامة تحذيرية قد تظهر لدى النساء قبل شهر من الحادث
    البنكرياس
    ما العلاقة بين هذا العارض عند الاسترخاء وسرطان البنكرياس؟
    القهوة- تعبيرية
    مشروبات قد تساعد على تخفيف مشكلات الأمعاء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي