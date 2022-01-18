خبر مقلق.. الجرعة الرابعة لا توفر الحماية ضد أوميكرون

لجأت العديد من الدول لإعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لمواجهة المتحور الجديد “أوميكرون”.

تزيد الجرعة الرابعة من لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا من مستوى الأجسام المضادة في الدم، لكنها لا توفر الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، حسبما أظهرت النتائج الأولية لدراسة أجريت على 150 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مركز شيبا الإسرائيلي.

وقالت الباحثة في المركز الطبي، جيلي ريجيف يوشا، إنه “بعد أسبوعين من إعطاء الجرعة الرابعة، نرى زيادة جيدة في الأجسام المضادة، أعلى من الجرعة الثالثة، ولكنها ليست عالية بما يكفي ضد أوميكرون”، وفقا لتقرير لصحيفة “جيروزاليم بوست”.

وأطلق مركز شيبا تجربته السريرية لفحص سلامة وفعالية الجرعة الرابعة من فايزر في 27 ديسمبر الماضي، حيث قام بتلقيح 150 من الموظفين الأصحاء الذين تم تعزيزهم قبل أربعة أشهر على الأقل.

وفي وقت سابق من شهر يناير الجاري، ذكرت يوشا أن مستوى الأجسام المضادة قد زاد خمسة أضعاف بعد أسبوع من الجرعة الرابعة، والتي وصفتها بأنها نتيجة جيدة ولكنها أقل مما كانوا يأملون لأن النتيجة كانت مماثلة لتلك التي حدثت بعد الجرعة الثالثة وليس أعلى.

وبعد سبعة أيام، حسمت يوشا موقفها من الجرعة التعزيزية الرابعة معتبرة أنها غير كافية لمنع الإصابة بعدوى أوميكرون.

ويجري باحثو شيبا دراسة مماثلة، حيث قاموا بإعطاء جرعة رابعة من لقاح موديرنا لمجموعة أخرى من 150 عاملا يتمتعون بصحة جيدة في المستشفى.

وفي هذه الحالة أيضا، ارتفع مستوى الأجسام المضادة بعد أسبوع من أخذ الحقنة إلى مستوى مشابه للمستوى الذي تم الإبلاغ عنه بعد لقاح فايزر، حسبما كشفت يوشا.

ورغم ذلك، أعربت يوشا عن دعمها لقرار إسرائيل إعطاء جرعة رابعة لبعض الفئات، معتبرة أن ذلك يخفف من المخاطر ويعزز السلامة العامة.

وكانت إسرائيل بدأت، منذ أسبوعين، توزيع معززات رابعة إضافية على سكانها المسنين والعاملين في مجال الصحة.

وأظهرت أرقام وزارة الصحة، الأسبوع الماضي، أنه من بين 9.5 مليون من سكان إسرائيل، تلقى 6621321 جرعة لقاح واحدة على الأقل، ومن بينهم حصل 5963196 على جرعة ثانية و4322783 على جرعة ثالثة تعزيزية.