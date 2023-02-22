خبير بالصحة العالمية: يجب تطوير لقاحات لجميع سلالات الأنفلونزا الحيوانية

قال الدكتور جيريمي فارار، كبير الخبراء في منظمة الصحة العالمية، إنه يجب تطوير لقاحات لجميع سلالات الأنفلونزا الحيوانية، مضيفا، إنه على الحكومات الاستثمار في لقاحات لجميع سلالات فيروس الإنفلونزا الموجودة في الحيوان كوثيقة تأمين في حالة تفشي المرض بين البشر، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وأشار موقع وكالة رويترز، الى إن بعض الدول تكبدت خسائر قياسية بالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان في الطيور الداجنة عندما تفشت أنفلونزا الطيور في العام الماضي.

قالت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الانتشار الأخير لفيروس الأنفلونزا H5N1 المعروف باسم إنفلونزا الطيور، يحتاج إلى المراقبة، لكن الخطر على البشر لا يزال منخفضًا.

قال كبير علماء منظمة الصحة العالمية القادم، جيريمي فارار، إنه يود أن يرى صناعة الأدوية تجري على الأقل بعض التجارب السريرية لجميع سلالات الإنفلونزا، بحيث لا يضطر العالم إلى البدء من الصفر لبدء التصنيع العالمي للقاحات الانفلونزا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وأضاف جيريمي فارار، وهو عالم سريري، تم تعيينه رئيسًا للعلماء في منظمة الصحة العالمية في ديسمبر، وسينضم رسميًا إلى المنظمة في وقت لاحق من هذا العام في إفادة إعلامية، “ما يقلقني أننا في حركة بطيئة نراقب شيئًا قد لا يحدث أبدًا.