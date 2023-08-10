خدعة تسويقية.. 10 أطعمة نعتقد أنها صحية لكنها ضارة

يوجد العديد من الأطعمة التي يتم ترويجها كبدائل صحية تساعد الجسم على إنقاص الوزن، وتخلو من المواد الضارة مثل السكر، والدقيق الأبيض لكن للأسف أصبحت تلك المنتجات الغذائية الصحية مجرد خدعة تسويقية يتم تسعيرها بثمن أعلى، ويقبل عليها الكثير منا ظناً أنها البديل الصحي الآمن لكن الحقيقة أن تلك الأطعمة الصحية تحتوي على مكونات أخرى ضارة قد تأتي بنتائج عكسية.

فيما يلي نتعرف على أشهر تلك الأطعمة، وبدائلها الصحية:

الزبادي بنكهة الفاكهة

يعد اللبن أو الياغورت أو الزبادي من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، ومصدراً جيداً للبروبايوتيك مع ذلك الزبادي المنكه بنكهات مثل الفانيليا أو الفاكهة يحتوي على كمية كبيرة من السكريات المضافة بالإضافة إلى النكهات الاصطناعية مما يجعل ضرره أكبر من فائدته حيث ترفع مستويات السكر في الدم مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

رقائق الخضار

انتشرت في المتاجر مؤخراً رقائق الخضراوات مثل البطاطا الحلوة أو الكوسة المخبوزة، ويُروج لها كوجبة خفيفة صحية بدلاً من البطاطا المقلية لكن في الحقيقة هي مجرد مسحوق جاف من الخضراوات يتم تشكيلها في حلقات، ويُضاف إليها الكثير من الدهون المشبعة، والملح.

الجرانولا

تشتهر الجرانولا بمكوناتها المتعددة التي تشمل المكسرات، والشوفان، ورقائق الشوكولاتة، والفاكهة المجففة، ودائماً ما يُروج لها كوجبة صحية متكاملة يمكن إضافتها إلى الزبادي أو صحن من الفاكهة لكن الجرانولا التي تتوفر في المتاجر تحتوي على كم كبير من السكريات المضافة، والزيوت النباتية الضارة التي تزيد من التهاب الجسم بالإضافة إلى النكهات الاصطناعية.

عصائر خالية من السكر

قد تعتقد أن العصائر الخالية من السكر ذات ملصق “عصائر طبيعية” هي خيار مثالي خاصة في أثناء الصيف لكنها مجرد خدعة تدخل إلى جسمك كم كبير من السكريات المضافة أو بدائل السكر الضارة بجانب النكهات الصناعية، ودهون غير صحية تؤدي إلى زيادة الوزن.

الشوكولاتة بالبندق القابلة للفرد

لا أحد لا يحب الشوكولاتة القابلة للفرد لذلك قررت بعض العلامات التجارية الغذائية ابتكار شوكولاتة قابلة للفرد صحية لكن في الحقيقة هي ليست خياراً صحياً على الإطلاق لأنها تتكون من زيوت نباتية، وسكر مضاف أو بديل للسكر بل يؤدي تناولها إلى زيادة رغبتك في تناول المزيد منها أو من أي حلوى أخرى.

الشوفان جاهز التحضير

يعد الشوفان من الحبوب الكاملة الصحية لكن بدأت العديد شركات الأغذية بابتكار شوفان مُحلى بالنكهات مثل القرفة أو الشوكولاتة في عبوات جاهزة للتحضير لكن تلك النكهات الاصطناعية، والسكر البديل المُضاف يقلل من قيمة الشوفان الغذائية.

ألواح الطاقة (بروتين بار)

تعد ألواح الطاقة من أكبر الخدع الصحية التي يتم ترويجها باستمرار حيث تُصنع من المكسرات، والشوفان أو رقائق الأرز مع الفاكهة المجففة أو التمر لكن يُضاف إليها الكثير من بدائل السكر، وشراب الذرة عالي الفركتوز، والكافيين، وجميعها تؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومرض السكري من النوع الثاني.

حليب اللوز

غالباً ما يكون حليب اللوز أو حليب الصويا بديلاً جيداً لمن يعاني عدم تحمل اللاكتوز لذلك يعتقد البعض أن حليب اللوز وغيره من بدائل الحليب خيارات صحية أكثر من الحليب البقري الطبيعي مع ذلك يحتوي حليب اللوز على الكثير من السكريات المضافة، ومادة الكاراجينان وهي مادة مضافة غذائية تُستخرج من الأعشاب البحرية الحمراء لاستحلاب الحليب أو تكثيفه، وهو غير ضار لكن يزيد من خطر الإصابة بقرحة المعدة، وعدم تحمل الجلوكوز.

تتبيلة السلطة قليلة الدسم

تتبيلة السلطة قليلة الدسم تعد من أسوأ الاختيارات للطعام الصحي لأنها تحتوي على الدهون المضافة، والسكر، والكثير من الصوديوم، وشراب الذرة الغني بالفركتوز مما يحول صحن السلطة الصحي إلى وجبة ضارة تعمل على زيادة الوزن.

مخفوق البروتين

مخفوق البروتين (بروتين شيك) من أكثر الأغذية التي أصبحت ضرورية لدى الكثير من الناس خلال رحلتهم لإنقاص الوزن أو بناء العضلات مع ذلك مخفوقات البروتين ليست الخيار الصحي الأمثل لأنها تحتوي على السكر، ومنتجات الألبان حتى لو كان مخفوق البروتين خالياً من السكر فهو يحتوي على بدائل السكر والمحليات الصناعية التي تحذر منها منظمة الصحة العالمية بسبب دورها في زيادة الوزن.