خشونة الركبة.. ما هي عوارضها ومسبّباتها؟

يعاني العديد من الناس من آلام المفاصل ومشاكلها المختلفة، لا سيما في الركبة التي قد تدل أوجاعها على تفاقم مشاكل صحية.

في هذا الاطار، حذّر البروفيسور نزار النقشبندي استشاري العظام والمفاصل، من مسببات الإصابة بخشونة الركبة، موضحاً أنها تختلف من شخص لآخر.

وقال النقشبندي خلال لقاء له في برنامج “في اليوم” على “الإخبارية”: لا أحد يعلم أسباب الخشونة، وذلك لأن الأسباب تختلف من شخص لآخر، ولكن مانعلمه هو أن هناك عوامل مسببة، مثل زيادة الوزن، إصابات سابقة، تقدم في العمر، وقد تكون وراثية.

وأشار الى ان كل هذه العوامل قد تسبب خشونة وتزداد مع الوقت، إضافة إلى ذلك العادات الصحية الضارة، عدم ممارسة الرياضة وعدم تقوية العضلات، فكل هذه الأمور تجعل الشخص ليس في أتم صحته وعافيته.

كما تعتبر خشونة المفاصل من أكثر الأمراض التي تؤثر على كبار السن مسببة لهم الانزعاج والألم وعدم القدرة على الحركة بشكل جيد، نتيجة احتكاك العظام وتآكل الغضاريف، وهذا يجعل الإنسان يشعر بالألم الشديد.

أعراض خشونة الركبة المبكرة

– الشعور بالألم التدريجي الشديد في منطقة الركبة والذي يزداد أثناء النوم.

– الشعور بالألم الشديد المصاحب للصعود إلى الدرج أو المشي لفترات طويلة.

– قد يصدر بعض الأصوات مثل الفرقعة في منطقة الركبة عند النهوض أو المشي.

– قد تتسبب خشونة الركبة في حدوث بعض النتوءات العظمية، والتي تؤدي إلى تورم بالركبة واحمرار لونها.

– الإصابة بالتصلب في الركبة نتيجة ضعف العضلات داخل منطقة الركبة والساقين.

– قد تتسبب خشونة الركبة في حدوث بعض التشوهات الخارجية للركبة، والتي تختلف باختلاف درجة الخشونة.

أسباب خشونة الركبة

1. العوامل الوراثية: بحسب المختصين قد يعد العامل الوراثي أحد الأسباب المؤدية للإصابة بخشونة الركبة، وذلك نتيجة حدوث اضطراب وراثي في العظام، والذي يجعل الركبة أكثر عرضة للإصابة بالخشونة.

2. الشيخوخة: الشيخوخة من أسباب خشونة الركبة بسبب زيادة الضغط على العظام وعلى الركبة على امتداد فترة كبيرة من العمر، وكثرة الاحتكاك في عظام الركبة.

3. زيادة الوزن: حيث يمكن أن يزداد الضغط على العظام والمفاصل كلما زاد وزن الإنسان، ويتعدى الأمر إلى تعرض الشخص المصاب بالسمنة للتقوس في الساقين.

4. الإصابة بأمراض العظام: منها هشاشة العظام، والروماتيزم، والروماتويد وغيرها من الأمراض التي تؤثر على صحة العظام بشكل كبير.

5. الإجهاد في العمل: التعرض للإجهاد بشكل كبير في العمل وحمل الأوزان الثقيلة يؤثر على عظام الجسم، ومنها الركبة وإصابتها بالخشونة.