خصائص القهوة الفريدة تتخطى احتواءها على الكافيين

قبل بضع سنوات، قام باحثون في إسبانيا بفحص نتائج أكثر من 7000 عينة بول تم اختبارها للتأكد من تعاطي المنشطات في المسابقات في مختلف الرياضات الأولمبية.

وبشكل عام، احتوت 76% من العينات على مادة الكافيين، مع أعلى التركيزات الموجودة في ركوب الدراجات، وسباقات المضمار والميدان، والتجديف. بصراحة، أنا مندهش من أن الرقم لم يكن أعلى، نظرًا لمدى فعالية الكافيين في تعزيز الأداء ومدى انتشار استهلاك القهوة بشكل عام.

ووفقاً لموقع “outsideonline” فإن القهوة كما تشير ورقة مراجعة جديدة في مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية، ليست مجرد كافيين سائل.

هناك العديد من المقالات حول الأبحاث المتعلقة بقدرات الكافيين على تعزيز الأداء، وجميعها تقريبًا تستخدم الحبوب لتوفير جرعة مضبوطة بعناية من الكافيين.

تتساءل المراجعة الجديدة، التي أجرتها مجموعة من الباحثين بقيادة لوني لوري من جامعة والش، عما إذا كانت القهوة – “مصفوفة معقدة من مئات المركبات” – توفر نفس الفوائد الرياضية التي توفرها جرعة مكافئة من الكافيين، أو ما إذا كانت هناك إيجابيات وفوائد إضافية أو سلبيات، ولكن الجواب باختصار ليس واضحا.

يمكنك تقديم حجة معقولة مفادها أن القهوة أقل فعالية من الكافيين كمساعد للأداء. المشكلة الأكثر وضوحًا هي أنه من الصعب معرفة مقدار الكافيين الذي تحصل عليه بالضبط في فنجان القهوة. يعتمد ذلك على نوع الحبوب التي تستخدمها، وكيفية تحضيرها، وحجم الكوب، وما إلى ذلك. حيث وجدت إحدى الدراسات التي اختبرت مجموعة متنوعة من أنواع الإسبريسو التي يتم شراؤها من المتاجر، أن مستويات الكافيين تتراوح بين 51 ملليجرام لكل حصة في ستاربكس إلى 322 ملليجرام لكل حصة في باتيسيري فرانسوا.

حتى لو التزمت بمصدر ثابت للقهوة مع كمية معروفة من الكافيين، فإن الحصول على الجرعة المثالية لتعزيز الأداء قد يمثل تحديًا. حيث يوصي علماء الرياضة عادة بتناول ما بين 3 و6 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم قبل ساعة من المنافسة. بالنسبة للقهوة النموذجية ذات التحميص المتوسط، تكفي الكمية إلى كوبين إلى أربعة أكواب (16 إلى 32 أونصة)، اعتمادًا على حجم الجسم. هذه كمية كبيرة من القهوة، ويبدو أن الكافيين الموجود في القهوة يتم امتصاصه بسرعة أكبر من الكبسولات، مما يعني أنك قد ترغب في الانتهاء من تناول كل هذا السائل قبل أقل من ساعة من المنافسة.

والمشكلة الأخرى هي أن بعض المواد الأخرى الموجودة في القهوة قد تتداخل مع عمل الكافيين. المصدر الرئيسي لهذا القلق هو دراسة أجريت عام 1998 والتي قارنت الأداء في ظل خمسة شروط مختلفة: الماء مع كبسولة الدواء الوهمي، والماء مع كبسولة الكافيين، والقهوة منزوعة الكافيين، والقهوة منزوعة الكافيين مع كبسولة الكافيين، والقهوة العادية. في اختبار التشغيل لمدة نصف ساعة، تم زيادة الأداء فقط من خلال تجربة كبسولة الماء مع الكافيين. وبما أن مستويات الكافيين كانت متطابقة في القهوة وتجارب حبوب منع الحمل منزوعة الكافيين، فهذا يشير إلى أن شيئًا ما في القهوة – ربما حمض الكلوروجينيك، أحد المركبات المضادة للأكسدة الرئيسية في القهوة – كان يتداخل مع تعزيز أداء الكافيين.

كما أشارت الأبحاث اللاحقة في الغالب إلى أن القهوة تعمل تمامًا مثل الكافيين. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن القهوة عززت وقت الجري لمسافة ميل واحد بنسبة 1.9% مقارنة بالعلاج الوهمي، وبنسبة 1.3% مقارنة بالقهوة منزوعة الكافيين. ووجدت دراسات أخرى أن القهوة تعزز الأداء، على الأقل عند تناولها بكميات توفر جرعة معروفة وكافية من الكافيين. إذا كان هناك أي شيء، فإن نتائج دراسة عام 2018 تثير السؤال المعاكس. وكان ديكاف أسرع بنسبة 0.6 في المئة من العلاج الوهمي. لم يكن هذا فرقًا ذا دلالة إحصائية، ولكن هل من الممكن أن تتمتع القهوة نفسها بفوائد أداء مستقلة عن محتواها من الكافيين؟

تعتمد الحجة لصالح القهوة على جميع مكوناتها النشطة بيولوجيًا، وأبرزها البوليفينول مثل حمض الكلوروجينيك الذي قد يؤثر على تدفق الدم ومستويات الجلوكوز، ولكن أيضًا المعادن المختلفة والميلانويدينات المنتجة في عملية التحميص والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. وكميات صغيرة من الكربوهيدرات والبروتين والدهون. تتناول المراجعة بشكل شامل ما يمكن أن تفعله هذه المواد المختلفة لتحسين الأداء، حيث تدرج “تأثيراتها العصبية والعضلية ومضادات الأكسدة والغدد الصماء والإدراكية والتمثيل الغذائي”، لكن الأدلة الفعلية على تعزيز الأداء ضعيفة للغاية على أرض الواقع.

إن أقوى دليل على أن القهوة قد يكون لها بعض التأثيرات الإيجابية بشكل مستقل عن الكافيين يأتي من خط مختلف من الأبحاث. فهناك دراسة أجريت عام 2018 تربط تأثيرات الكافيين بالجين الذي يؤثر على استقلاب الكافيين. ما يقرب من نصف الأشخاص الذين شملتهم الدراسة كانوا سريعي التمثيل الغذائي للكافيين، وقد حصلوا على تعزيز كبير في الأداء من الكافيين في تجربة ركوب الدراجات لمسافة 10 كيلومترات. وكان معظم الباقين من أصحاب الأيضات المتوسطة، ولم يحصلوا على زيادة تذكر في الأداء. وكانت نسبة الـ 8% الأخيرة من الأشخاص ذوي عملية التمثيل الغذائي البطيئة، والكافيين جعلهم في الواقع أبطأ، ربما لأن التأثيرات الإيجابية للكافيين في الدماغ تفوقت على التأثيرات السلبية على الدورة الدموية التي استمرت لفترة أطول.

استخدمت هذه الدراسة حبوب الكافيين، لكنها خرجت من سلسلة بحث سابقة حول الآثار الصحية للقهوة. لقد أسفرت الدراسات الكبيرة على مستوى السكان عن نتائج متضاربة حول ما إذا كان شرب الكثير من القهوة مفيدًا أم سيئًا بالنسبة لك. اقترح الباحث في جامعة تورنتو أحمد السهيمي أن السبب في ذلك هو أن التأثيرات تعتمد على كيفية استقلاب الكافيين. لقد أظهر، على سبيل المثال، أن الأشخاص الذين يقومون بعملية الأيض السريع لديهم خطر أقل للإصابة بالنوبات القلبية إذا شربوا كوبًا إلى ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا، ربما بفضل كل تلك المواد المضادة للأكسدة والبوليفينول وما إلى ذلك. وعلى العكس من ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من عملية التمثيل الغذائي البطيء لديهم خطر أعلى بنسبة 36% للإصابة بالنوبات القلبية إذا شربوا كوبين إلى ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا.

المعنى الضمني هنا هو أنه، على الأقل بالنسبة لبعض جوانب الصحة على المدى الطويل، القهوة مفيدة لك ولكن الكافيين سيء بالنسبة لك. حيث تعمل أجهزة استقلاب الكافيين السريعة على إخراج الكافيين من نظامها بسرعة، وبالتالي فإن التأثيرات الإيجابية هي المسيطرة. كما يحتفظ الأشخاص الذين يقومون بعملية التمثيل الغذائي البطيء بالكافيين في نظامهم لفترة أطول، وبالتالي فإن التأثيرات السلبية تسيطر عليهم. إن تجربة الناس الشخصية حول كيفية تأثير الكافيين عليهم ليست مؤشرًا جيدًا على ما إذا كانوا سريعين أم بطيئين في عملية التمثيل الغذائي. يمكن القول أن القهوة منزوعة الكافيين ربما تحتوي على بعض الأشياء الجيدة، ولكن لا يوجد دليل مقنع على أنها ستفعل ذلك. تجعلك أسرع.

في العالم الحقيقي، السبب الأول الذي يجعل معظم الرياضيين يشربون القهوة قبل التدريبات والسباقات هو أنها تجعلهم يتبرزون بشكل موثوق. هذه مناقشة لم تتطرق إليها مراجعة لوري، لكنها ليست قليلة الأهمية بالنسبة لرياضيي التحمل/ إذا كان هذا هو منطقك، فاستمر بكل الوسائل.

يعد شرب القهوة أيضًا روتينًا مريحًا ومألوفًا لكثير من الناس. ولكن إذا كنت تأمل أيضًا في الاستفادة من قوة الكافيين المعززة للأداء، فإن الاستنتاج الرئيسي من المراجعة هو أنه يجب عليك قضاء بعض الوقت لمعرفة مقدار الكافيين الذي تحتوي عليه قهوتك المفضلة، والكمية التي تشربها عادةً، ثم اتخاذ القرار. سواء كنت ترغب في زيادة أو خفض! الجرعة، ربما مع حبوب الكافيين.