خصائص فريدة.. حليب الأم يحتوي على مضادات هامة لصحة الطفل

أظهرت دراسة جديدة أن حليب كل أم يحتوي على مجموعة فريدة من الأجسام المضادة التي تكون مستقرة بشكل مدهش طوال فترة الرضاعة و خلال الحمل، وفقاً لتقرير نشره موقع “futurity”.

نظرًا لأن مناعة الطفل المبكرة يتم توجيهها من خلال الأجسام المضادة الموجودة في حليب الثدي، فإن البحث الجديد يوفر نظرة ثاقبة حول سبب اختلاف الحماية من العدوى المختلفة بين الأطفال ولماذا يصاب بعض الأطفال بمرض يهدد الحياة يسمى التهاب الأمعاء والقولون الناخر (NEC).

يقول تيموثي هاند، الأستاذ المشارك في طب الأطفال وعلم المناعة في كلية الطب بجامعة بيتسبرغ ومستشفى الأطفال في جامعة بيتسبرغ: “بينما كان لكل متبرع بالحليب في دراستنا أشكالًا مختلفة جدًا من الأجسام المضادة عن بعضها البعض، وجدنا أن الأجسام المضادة من نفس المتبرع كانت متشابهة تمامًا بمرور الوقت – حتى على مدى عدة أشهر. هذا يعني أنه إذا كان والدة الطفل تفتقر إلى أجسام مضادة معينة، مثل تلك التي تتصدى لالتهاب الأمعاء والقولون الناخر(NEC)، فلن يحصلوا على هذه المناعة أبدًا. وقد يساعد هذا في تفسير سبب إصابة بعض الأطفال بـ NEC والبعض الآخر لا يصاب به “.

إن التهاب الأمعاء والقولون الناخر (NEC) هو مرض معوي التهابي مدمر يصيب بشكل رئيسي الخدج. كما أن هذا النوع من الالتهاب، التي تم ربطها بعائلة من البكتيريا تسمى Enterobacteria، أكثر تواترًا بمعدل مرتين إلى أربع مرات في الأطفال الذين يرضعون حليباً اصطناعياً عن أولئك الذين يرضعون لبن الأم.

قبل أن يكتمل جهاز المناعة، يتم حماية الأطفال من البكتيريا الضارة عن طريق الأجسام المضادة المنقولة عبر المشيمة وعن طريق حليب الثدي. بحيث ترتبط هذه الأجسام المضادة بالبكتيريا الموجودة في الأمعاء، وتمنعها من غزو المضيف.

في دراسة سابقة، وجد هاند وفريقه أن البكتيريا المعوية في عينات براز الأطفال الأصحاء كانت مرتبطة في الغالب بالأجسام المضادة للأم، على النقيض من ذلك، كان لدى الرضع الذين تطوروا إلى NEC المزيد من البكتيريا التي نجت من الارتباط. وقد اشتبه في أن الاختلاف في مناعة الأطفال تجاه NEC يرجع إلى أن الأمهات المختلفات ينقلن أجسامًا مضادة مختلفة. كما أن الدراسة الجديدة تدعم هذه الفكرة.

بالنسبة للدراسة الحالية في مجلة الطب التجريبي، قام هاند وفريقه بتحليل حليب الثدي المتبرع به من معهد Human Milk Science Institute و Biobank في بيتسبرغ و Mommy’s Milk Human Milk Research Biorepository في سان دييغو. حيث قاموا بقياس سلالات الأجسام المضادة لكل متبرع باستخدام مجموعة من البكتيريا المختلفة.

يقول هاند: “بدت ملامح الأجسام المضادة الفردية الخاصة بالمتبرعين مختلفة تمامًا، وهو ما توقعناه ولكن تمكنا من إظهاره لأول مرة”.

أثناء الحمل، تنتقل الخلايا البائية من الأمعاء إلى الغدة الثديية، حيث تبدأ في صنع الأجسام المضادة. وتحاول الأم حماية طفلها باستخدام الأجسام المضادة التي تستخدمها لحماية أمعائها.

يضيف:”عاشت نساء مختلفات حياة مختلفة، ولديهن ميكروبيومات مختلفة، وواجهن عدوى مختلفة، لذلك فمن المنطقي تمامًا أن تعكس الأجسام المضادة في حليب الثدي هذا التباين”.

طوال فترة الرضاعة الطبيعية، يتغير حليب الشخص من اللبأ عالي التركيز الغني بالبروتين إلى حليب ناضج. لمعرفة ما إذا كانت تركيبة الأجسام المضادة تتغير أيضًا، قارن هاند وفريقه حليب الثدي من نفس المتبرعين بمرور الوقت. كما نظروا أيضًا إلى نفس المتبرعين في حالات الحمل المتعددة.

يقول هاند: “لم تكن الأجسام المضادة متشابهة لدى المتبرعين خلال حمل واحد فحسب، بل كانت أيضًا مستقرة بشكل ملحوظ بين الرضع. وهذا يشير إلى أنه عندما تصل الخلايا البائية إلى أنسجة الثدي، فإنها لا تغادر. هذا مهم لفهم كيفية اكتساب الأطفال للمناعة وكيفية تعاملهم مع العدوى”.

إضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أنه لا يوجد فرق في الأجسام المضادة بين أولئك الذين ولدوا أطفالهم قبل الأوان أو بعد الولادة.

تشير دراسات أخرى إلى أن حليب الأم هو أفضل غذاء لتقليل احتمالية إصابة الطفل بـ NEC، ولكن إذا لم يكن ذلك متاحًا، فإن حليب المتبرع يعد بديلاً أو مكملاً هامًا. يتم تعقيم

هذا الحليب لقتل البكتيريا، ولكن لم يتم اختبار ما إذا كانت هذه العملية تؤثر أيضًا على الأجسام المضادة.

وجد هاند وفريقه أن البسترة تقلل من مستويات الأجسام المضادة في حليب المتبرع. في حين أن هذا يعني على الأرجح أن الأطفال الذين يتغذون على لبن المتبرع يتلقون أجسامًا مضادة أقل من أولئك الذين يحصلون على الحليب مباشرة من أمهاتهم، يقول هاند إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم مستويات الأجسام المضادة التي تحمي من أمراض مثل NEC.

في المستقبل، يمكن أن يساعد الفهم الأفضل لبكتيريا معينة الأكثر خطورة على الخدج المعرضين لخطر الإصابة بـ NEC الباحثين على تطوير أجسام مضادة يمكن إضافتها إلى الحليب الاصطناعي أو حليب الأم لتعزيز المناعة.