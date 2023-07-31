خضروات يمكن أن تحفّز تطوّر السرطان!

كشف أخصائي الأورام والعلاج الكيميائي، الدكتور مكسيم أستراخانتسيف، أن “الخضروات التي استخدمت الأسمدة النتروجينية في زراعتها، يمكن أن تحفز تطور السرطان”.

وأوضح أن “هناك سلسلة طويلة من التفاعلات، أولا، يدخل النترات مع الأسمدة إلى المحاصيل الزراعية، ويشمل هذا بصورة خاصة البطاطا والجزر، وبعد ذلك، يتحوّل جزء من النترات في هذه المحاصيل إلى نتريت، الذي بدوره، تحت تأثير أنزيمات مختلفة في الجهاز الهضمي، يتحوّل إلى مركبات نيتروسامين شديدة السميّة، ومسرطنة جدا. واستنادا إلى هذا، يمكن القول أن جميع المنتجات يمكن اعتبارها خطرة”.

وأكد أستراخانتسيف أن “ضرر هذه المنتجات يظهر في حالة الإفراط بتناولها”، مشيرا إلى أن “أسباب تطور السرطان كقاعدة عامة هي الإفراط في تناول المشروبات الكحولية، لاحتوائها على الأيثانول الذي يعتبر من أخطر العوامل المسرطنة، وكذلك التدخين، والدهون المتحوّلة الموجودة في السمن النباتي والأطعمة التي تستخدم في تحضيرها بما فيها المأكولات السريعة والحلويات”.