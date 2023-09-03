"خطأ" يقود إلى الشيخوخة بشكل أسرع.. ما هو؟

يقسم الخبراء عوامل الشيخوخة إلى فئتين، شيخوخة داخلية وأخرى خارجية.

ففيما ترجع الشيخوخة الداخلية إلى عوامل وراثية، يمكن أن تعزى الشيخوخة الخارجية إلى خيارات نمط الحياة مثل استهلاك الكحول والتدخين والنظام الغذائي وممارسة الرياضة والإجهاد.

إذ يقول الطبيب المختص في الشيخوخة نيل بولفين لشبكة “إن بي سي”، إنّ هناك سببًا مهمًا يمكن اعتباره الخطأ الأول الذي يقع فيه الإنسان، ويؤدي إلى التقدم في السن بشكل أسرع ويتمثل في قلة النوم.

وعن الأسباب التي تجعل النوم أحد أهم الأسباب المؤدية للشيخوخة، يضيف بولفين أنّ هناك أدلة كثيرة على أنّ النوم الجيد هو المفتاح لحياة صحية.

فالنوم يؤدي إلى إعادة تنشيط الجسم، وعادة ما يشير الخبراء إلى أنّ النوم من سبع إلى ثماني ساعات في الليلة الواحدة يساعد على تحسين صحة الخلايا والأنسجة والوظائف الإدراكية والمناعة ومستويات الطاقة والتمثيل الغذائي.

في الوقت ذاته يقول بولفين إنّ نقص النوم يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب والسمنة والسكتة الدماغية والسكري وأمراض القلب.

كذلك يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى ظهور التجاعيد وتراخي الجلد أو ترهله بالإضافة إلى تأثيرات على المدى القصير تتمثل في الضعف الإدراكي الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض المهارات الحركية وإبطاء معالجة المعلومات وتقليل مدى الانتباه والقدرات العاطفية.

على المدى الطويل، يمكن أن تؤدي مشاكل النوم إلى زيادة خطر التدهور المعرفي وضعف الذاكرة ومرض الزهايمر وانخفاض المناعة.

يقول بولفين إن أخذ قسط كافٍ من النوم هو الخطوة الأولى لإبطاء الشيخوخة وينصح باتباع تغييرات بسيطة في نمط الحياة لتحسين نوعية النوم.

أولًا، ينصح بولفين باتباع جدول نوم ثابت لأن ذلك يساعد في الحفاظ على إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي.

ثانيًا، التعرض لأشعة الشمس كل صباح بعد وقت قصير من الاستيقاظ، وهذا يؤدي إلى إعادة ضبط الساعة البيولوجية للجسم ويساعد على النوم بشكل أسرع في الليل.

ثالثًا، تجنب الكافيين لمدة ثماني ساعات قبل النوم والكحول لمدة ثلاث ساعات قبل النوم.

رابعا، تقليل استخدام الهاتف قبل النوم لأنّ التعرض للضوء الأزرق المنبعث من شاشة الهاتف يؤثر سلبًا على النوم.

خامسًا، اتباع روتين مريح قبل النوم، مثل قراءة كتاب أو أخذ حمام دافئ لإرسال رسالة للجسم بأن الوقت قد حان للاسترخاء مما يسهل النوم.

سادسًا، استخدام فراش مريح أو ملاءات أو أقنعة للعين أو أي شيء آخر يساعدك على الشعور بالاسترخاء.