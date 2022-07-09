خطرُها على الكبد كبير.. احذروا هذه المكمّلات الغذائية!

بينما أصبحت المكملات الغذائية منتشرة وشائعة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، تلّقت هذه الحبوب الصغيرة أيضًا نسبة كبيرة من الجدل والتمعن. وفيما لا تعمل هذه المنتحات بالطريقة نفسها مثل الادوية، يحذّر الكثير من الخبراء من تأثيراتها الخطرة المحتملة. وفي هذا الاطار، حذّر خبير صحي من امكانية اثارة أحد هذه المكملات فشل الكبد.

مع الوعود التي يروّج لها منتجو هذه المكملات بانها ستعزز صحتك، قد تبدو هذه الحبوب مغريةً جدًا. غير ان العديد من الخبراء يوافقون ألا شيء يمكنه ان يحل محل نظام غذائي صحي ومتنوع.

والأسوأ أنّ هناك ارتفاعًا في عدد التقارير التي تركز على الآثار العكسية المرتبطة بالمكملات الغذائية، بما فيها مستخلصات الشاي الأخضر.

يعد الشاي الأخضر واحدًا من أكثر المشروبات شهرة حول العالم. فالشاي مخزّن بالمواد المضادة للأكسدة.

ومن القلب الى الكبد، وُجد أن المنتجات الطبيعية من الشاي قادرة على محاربة الكثير من الأمراض والمساعدة في الحفاظ على الصحة العامة.

على الرغم من هذه الفوائد الصحية، من المهم ان نعرف انّ مستخلصات الشاي الأخضر قد تكون سامة عندما يتناولها الشخص بكميات مبالغ بها.

في هذا السياق، شرحت الخبيرة الصحية “ناتالي كوموفا” ان هذا المكمل الغذائي قد يودي أيضا الى فشل في الكبد.

وقالت كوموفا: ” ان الاستهلاك المنتظم لكميات كبيرة من مكملات الشاي الأخضر قد تضع صحة الكبد في ورطة”.

واشارت الى ان الجميع يعلم ان الشاي الأخضر ومكملات الشاي الأخضر مخزنة بمادة الكافيين، مؤكدةً ان تراكم هذه المادة في الكبد يمكنه ان يكون خطيرًا. ومشكلة تودي الى أخرى، من خلل في الكبد الى التليّف.

في السياق عينه، تقول إنه اذا بقيت الحالة من دون علاج، سيتسبب المرض بفشل الكبد، ما يؤدي الى الوفاة لاحقًا.

كوموفا لسيت الخبيرة الوحيدة التي حذّرت من تأثيرات مؤذية محتملة لمستخلصات الشاي الأخضر.

اذ سبق للطبيب “هيربرت بونكوفسكي”، وهو مختص في أمراض الكبد، أن ذكر أنّ مخاطر هذه المستخلصات موجودة وهي حقيقية، مشيرًا الى أن الناس يجب الا يظنوا ان هذه المنتجات آمنة فقط بسبب عبارة ” منتجات طبيعية”، وقال: ” ان كميات كثيرة منها قد تقتلك”.

الى ذلك، هناك دراسة صحية تسلط الضوء على الآثار السلبية لمكملات الشاي الأخضر على الكبد.