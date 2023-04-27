"خطر جديد" يرتبط بتناول الكثير من الوجبات المقلية!

أكدت دراسة على أن تناول الكثير من رقائق البطاطس المقلية يمكن أن يجعلك قلقا أو مكتئبا.

ودرس الباحثون حالات أكثر من 140 ألف شخص في المملكة المتحدة، قاموا بملء استبيان حول ما تناولوه في الـ 24 ساعة الماضية، حتى أربع مرات.

وتمت متابعة هؤلاء الأشخاص لمدة 11 عاما في المتوسط لمعرفة ما إذا كانت تظهر عليهم أعراض القلق أو الاكتئاب.

وكان أولئك الذين قالوا إنهم تناولوا جزءا واحدا على الأقل من الطعام المقلي، ما يشير إلى أن هذا جزء نموذجي من نظامهم الغذائي، أكثر عرضة بنسبة 12% للإصابة بالقلق من أولئك الذين لم يتناولوا طعاما مقليا.

وكانوا أكثر عرضة بنسبة 7% لإظهار علامات الاكتئاب.

ويشتبه الخبراء في أن مادة الأكريلاميد – المادة الكيميائية التي تتكون عندما يتم قلي الأطعمة النشوية، مثل البطاطس، وتخبز في درجات حرارة عالية – قد تكون مرتبطة بالتهاب في الدماغ.

وارتبطت البطاطس المقلية، بما في ذلك الرقائق، واللحوم البيضاء المقلية، مثل الدجاج، بشكل كبير بالقلق.

وخلصت الدراسة، التي قادتها جامعة تشجيانغ في الصين، إلى أن نتائجها “تسلط الضوء على أهمية تقليل استهلاك الأطعمة المقلية من أجل الصحة العقلية”.

ولاحظ الباحثون: “لقد ارتبط النظام الغذائي مؤخرا بخطر الإصابة بالاكتئاب والقلق. ويرتبط النظام الغذائي الغربي المكون من الأطعمة المقلية أو المصنعة والحبوب المكررة والمنتجات السكرية بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق. عادة، وتعتبر الأطعمة المقلية جزءا رئيسيا من النظام الغذائي الغربي، ويزداد استهلاك الأطعمة المقلية في جميع أنحاء العالم، خاصة أثناء تفشي مرض “كوفيد””.

ووجدت الدراسة أن الرجال والشباب هم أكثر عرضة لتناول الأطعمة المقلية بشكل متكرر.

وتم العثور على الصلة بين الغذاء والاكتئاب والقلق بقوة أكبر لدى الرجال وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما.

ودرس الباحثون الأشخاص في منتصف العمر من دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة، الذين طُلب منهم ملء استبيانات حول عاداتهم الغذائية وحالتهم العقلية.

وتفصل النتائج بين اللحوم البيضاء المقلية، مثل الدجاج، والبطاطا المقلية. والأشخاص الذين أفادوا بتناول جزء واحد على الأقل من البطاطس المقلية أو اللحوم البيضاء المقلية في استبيان الطعام، كان لديهم مخاطر أعلى بنسبة 4٪ للإصابة بأعراض القلق.

وعرّضت الدراسة سمك الزرد لمادة الأكريلاميد في محاولة لفهم تأثير هذه المادة الكيميائية على الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة المقلية.

وأظهرت الأسماك سلوكيات مشابهة للقلق والاكتئاب، مثل تجنب الآخرين في كثير من الأحيان.

وربطت مادة الأكريلاميد، الموجودة أيضا في الخبز المحمص المحترق، بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتقدم التجارب على الحيوانات دليلا على أن المادة الكيميائية قد تؤثر على كيفية تنظيم الجسم للكوليسترول، وهو ما يمكن أن يكون مرتبطا بالقلق والاكتئاب.

وقد يسبب أيضا التهابا في الدماغ، ما قد يؤثر على الحالة العقلية للشخص.

وارتبطت الأطعمة المقلية بشكل عام، والتي تشمل الأسماك المغطاة بالبقسماط والدونات ورقائق البطاطس، بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بأعراض القلق بنسبة 7% لدى الرجال – وهي صلة أكبر مما لوحظ عند النساء.

وقال دوان ميلور، اختصاصي تغذية مسجل من جامعة أستون: “من المحتمل أن تكون لدى الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة المقلية عوامل خطر أخرى تزيد من مخاطر تعرضهم لمشاكل الصحة العقلية”.