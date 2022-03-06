خطوات بسيطة بمتناول اليد ستساعدك في علاج الجيوب الأنفية

يعد مرض التهاب الجيوب الأنفية من المشاكل الصحية الشائعة التي تصيب مختلف الأعمار، إلا أن أكثر من يصابون به ينعمون بالشفاء بعد تقديم علاج التهاب الجيوب الأنفية المناسب، ولكن القليل منهم تظهر لديهم مضاعفات خطيرة.

بعيداً عن الأدوية الطبية، ينصح موقع “ويب طب”، بعدد من الطرق التي يمكن القيام بها لتسريع عملية الشفاء، وتشمل:

الإكثار من شرب الماء

ينصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، حيث أن الماء يساعد في طرد السموم والفيروسات من الجسم، ويساعد أيضًا على تليين المخاط المتراكم في الجيوب الأنفية.

ويفضل الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول، حيث أنها تزيد من جفاف الجيوب الأنفية التي تفاقم الأعراض الأخرى.

تناول الأطعمة التي تملك خصائص مضادة للبكتيريا

تحتوي بعض الأطعمة على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في علاج الجيوب الأنفية، ومن أبرز هذه الأطعمة: الثوم، والزنجبيل، والبصل.

الحفاظ على ترطيب الجيوب الأنفية

ينصح بالحفاظ على ترطيب الجيوب الأنفية باستمرار حيث أنه يخفف الضغط عنها، ويتم ذلك من خلال استخدام مرطب في غرفة النوم للتخفيف من انسداد الأنف في الليل واستخدام بخاخات المحلول الملحي للأنف عدة مرات في اليوم.

ويمكن أيضًا ملء وعاء بالماء الساخن وتغطية الرأس بمنشفة للاحتفاظ بالبخار واستنشاق الهواء الرطب لمدة 10 دقائق، ويمكن إضافة بعض الزيوت الأساسية، مثل: زيت اللافندر الأساسي، وزيت البابونج حيث أن هذه الطريقة تعد فعالة وتساعد على فتح الجيوب الأنفية.

استخدام الزيوت لتنظيف الأنف

تساعد بعض الزيوت في فتح الجيوب الأنفية والتخلص من المخاط، ومن أبرز الزيوت المستخدمة زيت الأوكالبتوس (Eucalyptus)، حيث أنه أحد طرق علاج الجيوب الأنفية في المنزل والذي يساعد على التعافي بشكل أسرع.

ري الأنف

ري الأنف هي طريقة يتم فيها غسل الأنف بالماء المالح بأداة مخصصة لطرد الجراثيم والمخاط الموجود في ممرات الجيوب الأنفية، وتعد هذه الطريقة فعالة في التخفيف من الالتهاب والأعراض الأخرى المرافقة للجيوب الأنفية.

وتستخدم كالاتي:

ملء الوعاء المخصص لري الأنف بالماء المعقم.

إمالة الرأس بشكل جانبي.

إدخال الفوهة برفق في أعلى فتحة الأنف.

التنفس عن طريق الفم.

إدخال الماء في فتحة الأنف.

بعد ذلك يخرج الماء من فتحة الأنف الأخرى لطرد البكتيريا وحبوب اللقاح وغيرها من الحطام، ويجدر التنويه أنه يجب تكرار العملية على فتحة الأنف الأخرى.

تطبيق كمادات دافئة

تساعد الكمادات الدافئة في تهدئة الالام الناتجة عن الجيوب الأنفية، وتستخدم من خلال وضع كمادات أو منشفة دافئة ومبللة حول الأنف والوجنتين والعينين لتخفيف الام الوجه.

استخدام مسكنات الألم

يمكن استخدام بعض الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل: مسكنات الألم، وأبرزها: الإيبوبروفين (Ibuprofen)، والأسيتامينوفين (Acetaminophen)، والأسبرين للتخفيف من الألم والالتهاب.

كما أنه يمكن استخدام مزيلات الاحتقان للتخفيف من أعراض الجيوب الأنفية الأخرى، ومن أبرز الأمثلة عليها: السودوإيفيدرين (Pseudoephedrine).

الراحة

من أبرز طرق علاج الجيوب الأنفية في المنزل الحصول على ما يكفي من الراحة والنوم الجيد لمساعدة الجسم على التعافي بأسرع وقت، حيث أن بعض مشكلات الجيوب الأنفية تستغرق وقتًا للتعافي.

نصائح عند علاج الجيوب الأنفية في المنزل

بعد أن تعرفت على كيفية علاج الجيوب الأنفية في المنزل، نقدم لك بعض النصائح المهمة، وتشمل الاتي:

يعاني بعض الأشخاص من عدوى بكتيرية أو فيروسية في الجيوب الأنفية، لذلك ينصح باستشارة الطبيب لوصف العلاج المناسب للقضاء على العدوى.

يفضل رفع الرأس ببعض الوسائد الإضافية، حيث أن ذلك يساعد على منع تجمع المخاط في الجيوب الأنفية.

ينصح بالابتعاد عن التدخين، حيث أنه يؤدي لانسداد الأنف وتفاقم أعراض الجيوب الأنفية.

يمكن ممارسة بعض تمارين الاسترخاء، مثل: اليوغا للتخفيف من التهاب الجيوب الأنفية.

نصائح للوقاية من مشكلات الجيوب الأنفية

للتقليل من خطر الإصابة بمشكلات الجيوب الأنفية، نقدم لك بعض النصائح الوقائية:

غسل اليدين بالماء والصابون خاصة عند التواجد بأماكن مزدحمة، مثل: وسائل النقل العام.

عدم التواصل مع الأشخاص المصابين بنزلات البرد أو التهاب الجهاز التنفسي العلوي.

الحرص على أخذ المطاعيم الموصى بها، واستشارة الطبيب أولًا للتأكد من عدم وجود أي مخاطر.

استخدام مرطب للهواء للحفاظ على رطوبة الهواء في المنزل باستمرار.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يفضل الحصول على الرعاية الطبية عند ظهور أحد الأعراض الاتية، والتي تشمل:

درجة الحرارة أعلى من 38 درجة مئوية.

التورم حول العينين.

احمرار الجلد.

استمرار الأعراض لأكثر من 10 أيام.

زيادة الأعراض سوءًا حتى باستخدام الأدوية.