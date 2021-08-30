خطوات سهلة لعلاج التهاب اللثة

ينصح موقع “هيلث لاين” الأمريكي بمضمضة الفم بالمياه المالحة مرتين يومياً، من خلال إذابة ملعقة ملح بكوب ماء دافئ إذا عانى الشخص من نزيف اللثة.

ويؤكد على ضرورة عدم ابتلاع المحلول بعد المضمضة وإنما القيام ببصقه خارج الفم لأنه يحتوي على البكتيريا المتسببة بالالتهاب.

ويساعد هذا المحلول على منع نمو البكتيريا في الفم والتقليل منها.

دهن اللثة بالزيت

يذكر موقع ”ويب طب” باللغة العربية، أن دهن اللثة بزيت جوز الهند أو اللوز لمدة 30 دقيقة، ومن ثم تنظيف الفم بالماء، قد يساعد على التقليل من التهاب اللثة.

وبالطبع مرة أخرى يجب بصقه وليس بلعه.

الشاي

بإمكانك أن تنقع كيس شاي أسود في مياه مغلية لمدة ٥ دقائق، وحينما يبرد الكيس ضعه على لثتك الملتهبة لنحو 5 دقائق، ويؤكد موقع ”هيلث لاين” أنه بالإمكان استخدام الشاي الأخضر أو الكركديه أو الزنجبيل والبابونج.

فيما ينصح موقع ”ويب طب” باستخدام زيت الشاي أيضا، من خلال خلط 3 قطرات منه في كوب ماء دافئ، والمضمضة به ثلاث مرات يوميا.

الألوفيرا

أثبتت “الألوفيرا”، أو نبتة الصبار، أنها علاج فعال للخدوش والحروق، ولكن كما يبدو فهي مفيدة أيضا للثة، إذ أظهرت أبحاث أن معجون أسنان الألوفيرا كانت بنفس فعالية المعاجين التجارية المخصصة لتقليل بكتيريا اللثة، كما يذكر موقع ”غارديان إن دايركت” الأمريكي.

بإمكانك استخدام هلام الألوفيرا كغسول فم دون إضافة أي مادة عليه، وذلك ثلاث مرات خلال اليوم، حتى تشعر بتحسن، كما ينصح موقع ”ويب طب”.

غسول الفم من أوراق الجوافة

وجدت دراسات وأبحاث علمية مختلفة أن غسول الفم المصنوع من أوراق الجوافة قادر على التحكم بـ”البلاك” نظرا لخصائصه المضادة للبكتيريا.