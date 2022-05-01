خطوات مهمّة تخفّض خطر الإصابة بالسرطان!

توصلت دراسة أجريت في سويسرا إلى أن الجمع بين فيتامين “دي” (D)، و”أحماض أوميغا 3 الدهنية” (Omega-3 Fatty Acids)، وبرنامج تدريب رياضي بسيط في المنزل قد يخفض خطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير عند كبار السن.

وفي البداية نؤكد أن المعلومات هنا عامة وهي للاسترشاد فقط. لا تتناول فيتامين دي أو أحماض أوميغا 3 من دون استشارة الطبيب. المكملات الغذائية ليست علاجا أو وسيلة للوقاية من أي مرض.

وتوصل باحثون بالمستشفى الجامعي في زيورخ إلى نتائج مهمة تتعلق بالوقاية من الإصابة بالسرطان. ونقل الدراسة موقع دويتشه فيله (Deutsche Welle).

الوقاية من السرطان

ففي الدراسة التي شارك بها 2157 شخصا، تمكن الباحثون من إثبات فائدة بعض الأمور للوقاية من السرطان لدى كبار السن.

فالسرطان يعد ثاني أكبر مسبب لوفيات كبار السن في أوروبا والولايات المتحدة. ومع تقدم المرء بالعمر، تزداد احتمالية الإصابة بالمرض.

مديرة فريق البحث، هايكه بيشوف فيراري، تقول إن الدراسات تؤكد أن فيتامين دي يثبط نمو الخلايا السرطانية. كما يمكن لأوميغا 3 أن يكبح تحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية.

تمارين القوة

والعامل الثالث المساعد على الوقاية من السرطان هو برنامج لتمارين القوة (أي تدريب العضلات بالأوزان أو بوزن الجسد نفسه).

ووفقا للباحثين، فمن المعروف أن التمارين البدنية تعمل على تحسين وظائف المناعة وتقليل الالتهاب. وهذا يساعد بدوره في منع الإصابة بالسرطان.

وقد أجرى الباحثون الدراسة على مواطنين من 5 دول أوروبية على مدار 3 أعوام، وهي سويسرا وفرنسا وألمانيا والنمسا والبرتغال.

وفي ختام الدراسة وجد الباحثون -وفق موقع “هايل براكسيس” (Haile Praxis) الطبي- أن لكل من الطرق الثلاث دورا في خفض خطر الإصابة بالسرطان، ولكن الجمع بين ثلاثتها خلق مزايا ذات فائدة أكبر.

وأكد الباحثون أن ذلك أدى إلى انخفاض بنسبة 61% في احتمال الإصابة بالسرطان، وفقا لنتائج الدراسة التي نشرها الباحثون في مجلة “فرونتيرز إن إيجينغ” (Frontiers in Aging).