خلال موجة الحر.. نصائح للحماية من ضربات الشمس

فى ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة لموجة حر شديدة، تزداد فرص الإصابة بضربات الشمس خاصة لدى الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس الضارة، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “WEBMED” سنتعرف على أفضل وأهم النصائح للحماية منها.

نصائح للحماية من ضربات الشمس

– ارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفضفاضة، لأن الملابس الضيقة لا تسمح للجسم بالحصول على التبريد.

– عند التعرض لأشعة الشمس عليك استخدام قبعات لحجب أشعة الشمس المضرة، مع ارتداء نظارة الشمس، ووضع واقي من الشمس للحفاظ علي صحة البشرة، والحد من إصابتها بالالتهابات، أو مشاكل بسبب التعرض لأشعة الشمس.

– أكثر من تناول السوائل الطبيعية والماء، فهي من الحيل الجيدة التي تساهم علي ترطيب الجسم، والحد من تعرضه للإصابة بالجفاف والضعف العام، وفقدان السوائل من الجسم، ولذا عليك تناول 2 لتر من السوائل يوميا.

– التغذية الصحية السليمة تعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها خلال موجات الحر، وتتم عن طريق تناول الخضروات الغنية بالألياف، والفواكه أيضا التي تحتوي علي نسبة عالية من الألياف، والماء، فهي تساهم في ترطيب الجسم، والحد من التعرض للإصابة بالجفاف.