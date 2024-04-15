خليط رائع! جرّبوا بذور الشيا وماء الكركم الخام

يجد البعض أن ن مجرد التفكير في تناول الكركم الخام في الصباح للاستفادة من خصائصه الصحية قد تبدو أكثر الأشياء غير الشهية على الإطلاق.

ولكن، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، إذا تم إضافة الكركم الخام المبشور إلى كوب من الماء الفاتر ودمجه مع بذور الشيا يمكن أن يزيد على الفور حاصل الفوائد الصحية ويساعد في تعزيز فعالية المشروب، خاصة أن الكركم الخام يقدم فوائد غذائية فائقة مقارنة بشكله المسحوق.

يحتوي الكركم الخام على مستويات أعلى من الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للأكسدة وللالتهابات. كما أن الشكل الخام يحتفظ بالمزيد من الزيوت والمواد المغذية الأساسية، مما يضمن أقصى قدر من الفعالية والفعالية لتحقيق الفوائد الصحية، مثل تحسين عملية الهضم ودعم المناعة. كما تشمل قائمة الأسباب الإضافية للجمع بين بذور الشيا والكركم الخام إلى النظام الغذائي اليومي، ما يلي:

1. محتوى عال من الألياف

يمكن أن يساعد الجمع بين بذور الشيا والكركم الطازج في تقليل الوزن عن طريق توفير الشبع ويساعد أيضًا في توفير دفعة صحية من التغذية التي تساعد في تجديد العناصر الغذائية المفقودة. وذلك لأن بذور الشيا هي مصدر ممتاز للألياف الغذائية، وخاصة الألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على زيادة الشعور بالامتلاء ويمكن أن يقلل من السعرات الحرارية الإجمالية ويعزز فقدان الوزن.

2. الأحماض الدهنية أوميغا-3

تعتبر بذور الشيا أحد المصادر النباتية لأحماض أوميغا-3 الدهنية. تساعد الدهون الصحية في تقليل الالتهاب ودعم الصحة الأيضية، مما قد يسهم في إنقاص الوزن.

3. تنظيم نسبة السكر في الدم

يمكن أن يساعد مشروب الشيا/كركم بشكل طبيعي في إدارة الأنسولين بشكل أفضل، وذلك لأن الجمع بينهما يرتبط باستقرار مستويات السكر في الدم مما يمكن أن يقلل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويمنع الإفراط في تناول الطعام ويساعد في إدارة الوزن بشكل أفضل.

4. خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب معروف بتأثيراته القوية المضادة للالتهابات. تم ربط الالتهاب المزمن بالسمنة والاضطرابات الأيضية، لذا فإن تقليل الالتهاب في الجسم قد يدعم بشكل غير مباشر جهود فقدان الوزن.

5. تحسين عملية الهضم

يمكن لكل من بذور الشيا والكركم دعم صحة الجهاز الهضمي. من المعروف أن بذور الشيا تعزز حركات الأمعاء المنتظمة بسبب محتواها العالي من الألياف، في حين أن الكركم قد يساعد في تحفيز إنتاج الصفراء والمساعدة في الهضم. الكركم الخام على وجه الخصوص معروف بخصائصه المهدئة للمعدة. يساعد تناول الكركم الخام بانتظام على منع عسر الهضم، وتعزيز صحة الأمعاء، وتقليل الالتهابات في الجهاز الهضمي، مما يجعله إضافة قيمة لنظام غذائي صحي لصحة المعدة.

6. تعزيز عملية التمثيل الغذائي

تشير بعض الدراسات إلى أن الكركم يمكن أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي لأنه يحتوي على مركب نشط بيولوجيًا يسمى الكركمين، والذي يرتبط بزيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون. يعزز الكركمين عملية التمثيل الغذائي عن طريق تعزيز تحلل الدهون وتقليل الالتهاب وتحسين حساسية الأنسولين.

7. صحة البشرة

تم استخدام الكركم لعدة قرون في الطب التقليدي لخصائصه العلاجية للبشرة. يمكنك أن تساعد آثاره المضادة للالتهابات والأكسدة في تقليل حب الشباب والأكزيما والصدفية وغيرها من الأمراض الجلدية، مع تعزيز التئام الجروح ومنع علامات الشيخوخة.

تعتبر بذور الشيا مصدرًا جيدًا للكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن أساسية للحفاظ على صحة العظام ومنع هشاشة العظام. كما أن بذور الشيا خالية من الغلوتين بشكل طبيعي ومناسبة للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية خالية من الغلوتين أو نباتية، وتوفر بديلاً غنيًا بالعناصر الغذائية للحبوب والمنتجات الحيوانية.

تحضير المشروب

يمكن تجهيز مكونات مشروب بذور الشيا والكركم الخام وفقًا للكميات التالية:

2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا

1 قطعة صغيرة من الكركم الخام المفروم

3 أكواب من الماء

العسل أو عصير الليمون

ثم يتم نقع ملعقتي بذور الشيا في وعاء مع 4 ملاعق كبيرة من الماء. في نفس الأثناء، يتم تسخين باقي كمية الماء في مقلاة حتى يصبح دافئًا.

ويستمر نقع بذور الشيا لمدة 10-15 دقيقة حتى تشكل قوامًا يشبه الهلام.

وبعد غسل الكركم جيدًا، ونزع القشرة الخارجية، يمكن إما بشره الكركم أو تقطعيه جيدًا إلى قطع صغيرة ثم يسحق قليلاً.

وفي النهاية، يضاف الماء الفاتر إلى وعاء زجاجي كبير ويمزج فيه الكركم وبذور الشيا، مع التقليب جيدًا ثم يتم إضافة العسل أو عصير الليمون لتعزيز فعاليته.

ويمكن صنع شاي الكركم عن طريق غلي الكركم الخام المبشور في الماء لمدة 5-10 دقائق حتى يكتسب مضادات الأكسدة الموجودة في الكركم الخام. وعندما ينضج، يترك ليبرد ثم يتم خلطه مع بذور الشيا عندما يكون دافئًا بدرجة كافية للشرب.