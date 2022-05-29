خل التمر مصدر للعديد من المنافع الصحية.. تعرّفوا اليها!

تختلف أصناف الخل وتتنوع المصادر التي يمكن أن يُستخرج منها كالعنب والتفاح وغيرهما. ويضاف الخل الى العديد من الأطباق والأطعمة، لا سيما السلطات والصلصات ما يضفي مذاقًا مختلفًا.

ويعتبر خل التمر أفضل وأكثر أنواع الخل استخداماً في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية؛ حيث يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية.

ومن هذه المنافع، أنه يساعد في التخفيف من أعراض الدورة الشهرية والتخلص من رائحة العرق، ويعالج دوالي الساقين ويوسع شرايين القلب، ويخفف من جلطات القلب. كما أنه يفيد في علاج بعض الحروق البسيطة في الجسم ومقاومة التهاب الأذن”.

تعزيز صحة البشرة

خل التمر مفيد للغاية للبشرة، وقد استخدم في الطب التقليدي من خلال تطبيقه على الحروق والتهابات الجلد. وتُظهر الدراسات العلمية أنه يحتوي على حمض الأسيتيك الذي يساعد في تخفيف الالتهاب في الحرق. كما يحتوي على حمض الخليك أيضاً ذي الخصائص المطهّرة والقابضة.



مناسب لصحة الشعر

يوازن خل التمر درجة حموضة الشعر التي تتسبّب بعض المنتجات في تعطيلها، ويمكن لخل التمر إعادة درجة حموضة الشعر إلى المستويات المثلى؛ لأنه يحتوي بشكل طبيعي على نفس الرقم الهيدروجيني للشعر الصحي.

يجدّد الشعر ويزيل البقايا المتكتّلة من تراكم منتجات الشعر، يضيف لمعاناً، ويخلّصه من القشرة.

يقلّل من تجعّد الشعر ومن حكّة فروة الرأس، يمنع انقسام الأطراف، يفكّ تشابك الشعر، ويمكن أن يكون بديلاً جيداً لبلسم الشعر.

يعالج بصيلات الشعر المسدودة، ويحفّز الدورة الدموية في الرأس، مما قد يحفّز نمو الشعر أو يوقف تساقطه.

خل التمر يحتوي على العناصر الغذائية المفيدة للشعر، بما في ذلك فيتامينات بي B وفيتامين سي C والبوتاسيوم.

المساعدة في خسارة الوزن

تساعد إضافة خل التمر إلى نظامك الغذائي في إنقاص الوزن بفضل الألياف الموجودة فيه. وهو اختيار موفّق لسدّ الشهية وتقليل الشعور بالجوع.

المساعدة في خفض الضغط

خل التمر هو دواء بديل معروف بفوائده الصحية، يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع. أدخلوه ضمن وجباتكم الغذائية إذا كان مستوى ضغط الدم لديكم مرتفعاً.



فوائد خل التمر والكلى

خل التمر مفيد للكلى، حيث يمنع تشكل حصوات الكلى، التي عادة ما تتكوّن عندما يحصل تركيز عالٍ جداً من الأملاح في البول.

فوائد صحية منوّعة لخل التمر للنساء:

– يعتبر خل التمر حلاً فعّالاً للوقاية من أمراض القلب الخطيرة.

– يساهم في تقوية جهاز المناعة؛ لأنه يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، والتي بدورها تقي الجسم من الأمراض المزمنة الخطيرة.

– يساعد في الوقاية من فقر الدم؛ لأنه مصدر غني للحديد، وهو المعدن الذي يؤدي نقصانه في الجسم إلى الإصابة بفقر الدم.

– يعالج التهابات الجلد والحروق، وذلك بفضل خصائصه المضادّة للفطريات والبكتيريا. بالإضافة الى احتوائه على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تخفيف الالتهاب نسبة لخصائصه المطهّرة.

– بفضل حمض الأسيتيك الموجود في خل التمر، فهو يساعد في تقليل ارتفاع السكر في الدم، عن طريق منع الإنزيم المسؤول عن تكسير النشويات من الامتصاص في مجرى الدم.

– يعتبر خل التمر مفيداً للنساء بشكل عام؛ حيث يعمل على تخفيف آلام الولادة.

– يساعد خل التمر النساء بعد الولادة على زيادة معدل إنتاج الحليب في الثدي، وتقليل اضطرابات الدورة الشهرية؛ لأنه يساهم في تنظيم تخثّر الدم أثناء الدورة الشهرية. كما يقلل من تقلّصات الدورة الشهرية بفضل احتوائه على العديد من المعادن المهمة مثل البوتاسيوم والكالسيوم التي تساهم في إرخاء عضلات الرحم.