خياراتك الغذائية.. ما علاقاتها بطول أصابعك؟

يبدو أنّ طول أصابع الشخص يمكن أن يكشف ما إذا كان أكثر عرضة لطلب طعام “ذكوري” مثل البرغر أو طعام “أنثوي” مثل السلطات، وذلك وفق دراسة جديدة أوردتها صحيفة “ديل ميل” وترجمها موقع “صوت بيروت إنترناشونال”.

وقد نظر الباحثون إلى نسب أرقام 2D:4D للناس وهي الفرق في الطول بين السبابة والإصبع الدائري(الخاتم) وكيف يرتبط ذلك باختيارهم الغذائي.

ويقال أنّ الحصول على نسبة أرقام 2D:4D أقل ( مع وجود إصبع خاتم أطول من السبابة) يشير إلى التعرض العالي لهرمون التستوستيرون في الرحم، وبالتالي فهو يشير إلى الذكورة.

وفي التجارب، قام الأشخاص الجياع الذين لديهم نسب أرقام منخفضة بخيارات غذائية أكثر ذكورية، بغض النظر عما إذا كانوا في الواقع رجالاً أو نساء.

انتقد البعض نسبة أرقام 2D:4D لعدم وجود موثوقية، لكن هذه الدراسة تشير إلى أنها مرتبطة بخيارات الطعام التي ينظر إليها عادة على أنها ذكورية أو أنثوية.

وقد وجدت الدراسة أنه عندما كان الناس يعانون من الجوع ، أدت نسب الأرقام الذكورية إلى خيارات الطعام الذكورية.

ومع ذلك ، فإن هذا التأثير لا يعمل إلا عندما كان الناس يعانون من الجوع. لم تتنبأ نسب أرقام 2D:4D بشكل فعال بخيارات الطعام لدى الناس المشبعين.

وبشكل عام ، تشير هذه الدراسة إلى وجود صلة أوسع بين التعرض لهرمون التستوستيرون قبل الولادة وعادات الأكل كبالغين.

وقال مؤلف الدراسة البروفيسور توبياس أوتربرينغ من جامعة أغدر ، النروج: “يساعدنا هذا البحث على فهم ما إذا كانت الإشارات الجسدية المرتبطة بالتعرض للهرمونات الجنسية قد ترتبط بتفضيلاتنا الغذائية.

ولكن “نظراً لارتباط مستويات الجوع المعلنة لدى الناس بتفضيلات غذائية مختلفة في دراستنا ، فإن هذا يشير إلى أن الجوع قد يخفف من العلاقة بين العوامل القائمة بيولوجياً واختيار المستهلك.’

وبحثت هذه الدراسة في العلاقة بين نسبة أرقام 2D:4D للأفراد (كعلامة حيوية مرتبطة بالتعرض لهرمون التستوستيرون قبل الولادة) وميلهم إلى اتخاذ خيارات غذائية ذكورية، وما إذا كانت هذه الرابطة المحتملة ستدار بمستويات الجوع لدى المستهلكين.

وقال البروفيسور أوتربرينغ: “يقال إن نسبة الأرقام الأقل تشير إلى ارتفاع التعرض لهرمون التستوستيرون قبل الولادة ويقال إن نسبة الأرقام الأعلى تشير إلى انخفاض التعرض لهرمون التستوستيرون قبل الولادة”.

وأضاف: ‘من الممكن أن يكون لديك فرق كبير في الطول بين السبابة وأصابع الخاتم ولا يزال لديك نسبة منخفضة وعالية من الأرقام.

“والسؤال هو أين يقبع هذا الفرق؟ قد يكون لدى شخص واحد إصبع السبابة الطويل وإصبع خاتم قصير ، في حين قد يكون لدى شخص آخر إصبع سبابة قصير وإصبع خاتم طويل.

وبهدف الدراسة ، قام الباحثون بتجنيد 216 شخصا صينياً ، نصفهم من النساء والنصف الآخر من الرجال ، وجميعهم بمتوسط عمر 27 عاماً.

اتخذ المشاركون في الدراسة مجموعة من الخيارات بين المواد الغذائية التي سبق أن اعتبرتها مجموعة مختلفة من المتطوعين إما ذكورية أو أنثوية ، على مقياس من 7 نقاط (1 = المؤنث ؛ 7 = المذكر).

وتشمل هذه الشروط الغذائية الروبيان (المؤنث) أو جراد البحر (المذكر) ؛ دايت كوك (مؤنث) أو كوكا كولا (مذكر) ؛ وسلطة قيصر (مؤنث) أو همبرغر مع رقائق (مذكر).

كان هناك موضوع متكرر في المواد الغذائية “الذكورية” مقارنة بالمواد ” الأنثوية، فهي تميل إلى أن تكون أضخم وأكثر بدانة وأقل صحة ، مما يشير إلى أن الرجال يحبون أن ينظر إليهم على أنهم مخاطرون عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام.

تم قياس نسبة أرقام 2D:4D الخاصة بالمشاركين وكذلك الإبلاغ عن هويتهم الجنسية ومدى جوعهم في وقت الدراسة ، قبل تحديدهم لخياراتهم الغذائية.

وأظهرت النتائج أنه بغض النظر عن جنسهم ، فإن المستهلكين الجائعين ذوي النسب الذكورية (المنخفضة) اتخذوا خيارات غذائية أكثر ذكورية.

ينطبق هذا الارتباط على كل من الرجال والنساء.بعبارات أخرى, كانت نسب أرقام 2D:4D مقياساً أكثر فعالية للغذاء الذي يتوقعونه من جنسهم الفعلي.

ومع ذلك ، يبدو أن الجوع هو الدافع وراء نجاح هذا التأثير.

يقول الباحثون في دراستهم: “تفاعلت حالة الجوع الشديدة مع نسب أرقام المشاركين للتنبؤ بخيارات الأطعمة الذكورية”.

“على الرغم من أن نسب الأرقام غير مرتبطة بشكل عام بالخيارات الغذائية المتطابقة بين الجنسين ، فإن المستهلكين الذين لديهم نسب أرقام ذكورية (مقابل أنثوية) هم عرضة بشكل خاص لتفضيل واختيار خيارات الطعام ذات الطابع الذكوري عندما يكونون جائعين ، ولكن ليس عندما يكونون مشبعين.

هذه النتائج مجتمعة، توسع المعرفة حول متى وكيف يمكن أن يؤثر التعرض قبل الولادة للهرمونات الجنسية على تفضيلات المستهلكين الغذائية وبأي طريقة محددة قد تخفف حالة جوع معينة من العلاقة بين العوامل القائمة بيولوجياً واختيار المستهلك’.

ووجد الفريق أيضاً أن المستهلكين ذوي النسب الأنثوية (العالية) لم يغيروا خياراتهم وفقاً لمستويات الجوع لديهم.

وكان أحد قيود الدراسة هو أن المشاركين أبلغوا عن شعورهم الذاتي بالجوع ، والذي قد يكون غير موثوق به.

“في حين أظهر مؤشر الجوع موثوقية مرضية وتم استخدامه في الأبحاث السابقة ذات الصلة ، يجب اختبار متانة النتائج في الأعمال المستقبلية باستخدام أدوات أكثر موضوعية” ، كما يقول الباحثون في بحثهم المنشور في Food Quality And Preference.

كما اعترف البروفيسور أوتربرينغ أيضاً بالقيود التي تمّ تصورها عن مقياس 2D:4D.

وقال لـ MailOnline: “إنه في الواقع إجراء مثير للجدل ، حيث وجدت بعض الدراسات وجود صلة بين نسب الأرقام ومستويات هرمون التستوستيرون ،في حين فشلت دراسات أخرى في الحصول على مثل هذا الرابط”.

على هذا النحو، يبدو أنه من المعقول تفسير هذا الرابط بحذر مناسب، ومتابعة تطور هذا التيار في المستقبل.’