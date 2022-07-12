دبس التمر.. فوائد مذهلة تبدأ من العظام وتنتهي في القلب

يحتوي دبس التمر على كثافة عالية من السكر يتم إضافتها مع التمر المجفّف. ويتضمن هذ النوع عددًا من الفيتامينات والمعادن الحيوية مثل الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، فيتامين B6، السيلينيوم، ومجموعة من مضادات الأكسدة؛ مما يجعل له قيمة غذائية كبيرة.

وعن فوائد دبس التمر تقول الدكتورة في علم التغذية والغذاء “سينتيا الحاج”، إنه من أكثر المشروبات التي ينصح بها، نظراً لفوائده الكبيرة على الصحة؛ فهو يحتوي على الكثير من الفوائد التي لا حصر لها، لا سيما بفضل غناه بالفيتامينات، المعادن ،الكالسيوم الألياف، البروتينات، البوتاسيوم والكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

وتتابع الدكتورة متحدثة عن فوائد دبس التمر بالتفصيل في الآتي:

تعديل نسبة السكّر في الدم

إذا كان لديك مرض السكري وتحبّ المذاق الحلو فإنك تجد ضالتك في دبس التمر، الذي يحتوي على سكريات يتم هضمها ببطء أكثر، مما يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم. يمكنك استخدام دبس التمر مع الخبز الحلو وكعك الزنجبيل، وإضافته من أجل تحلية المخبوزات الأخرى.

تعزيز صحة العظام

الكالسيوم ضروري للحصول على عظام قوية، ولكن يجب أن نركز على الأهمية التي يلعبها المغنيسيوم في نموّها. يحتوي دبس التمر على كل من الكالسيوم والمغنيسيوم، لذلك يمكن أن يساعدك على الوقاية من مرض هشاشة العظام.

فوائد دبس التمر لفقر الدم

فقر الدم هي الحالة المرضية التي لا يكون فيها الجسم يحتوي على عدد كافٍ من كريات الدم الحمراء، وغالباً ما تشعر المصابات به بالتعب والضعف. ويعتبر دبس التمر مصدراً جيداً للحديد، فاذا تناولت حوالي 5 ملاعق كبيرة منه فإنه يمدّك بـ 95 % من الحصّة اليومية من الحديد.

إلى جانب إضافته إلى وصفاتك المختلفة، يمكنك إضافته إلى الماء الساخن لصنع الشراب الدافئ، أو البارد وشربه كمكمّل غذائي.

يحتوي على مضادات الأكسدة

يحتوي دبس التمر على مضادات الأكسدة بكميات أكبر من من تلك الموجودة في العسل أو المحلّيات الطبيعية الأخرى، والتي بإمكانها حماية الخلايا من الجذور الحرّة التي تزيد من خطر تلف الخلايا المرتبط بالسرطان وأمراض أخرى.

فوائد دبس التمر وصحة القلب

يحتوي دبس التمر على كمية عالية من البوتاسيوم المهم للمحافظة على مستوى ضغط الدم وصحة القلب بشكل عام. كما أنه قادر على زيادة مستويات الكولسترول الجيّد في الدم والمهم في الحماية من أمراض القلب والسكتات الدماغية.

تعزيز صحة الشعر

يساعد دبس التمر على تنعيم الشعر وجعله لامعاً. يمكنك تخفيف تركيز محلوله عن طريق إضافة الماء الدافئ وتطبيقه على الشعر لمدة 15 دقيقة، ويمكنك أيضاً أن تضيفيه مع مكوّنات صحية أخرى للشعر مثل الشامبو اليومي أو حليب جوز الهند.

دبس التمر الأسود مليء بالمعادن والمواد المغذية. يساعد محتواه العالي من النحاس الجسم على إنتاج الميلانين، الصبغة المسؤولة عن لون الشعر. هذه العناصر الغذائية نفسها تساعد على تغذية وتقوية الشعر. إنه أيضاً بلسم طبيعي عميق وغني يساعد الشعر على أن يصبح حريرياً وسلساً.

يمكن أن يساهم استهلاك دبس التمر الأسود يومياً في تحسين صحة الشعر بشكل عام مع مرور الوقت.

فوائد دبس التمر والكبد

يمكن استخدام دبس التمر للحفاظ على صحة الكبد؛ هذا العضو الحيوي في جسم الإنسان، كما يساهم في تطهيره من السموم وحمايته من الإصابة بالسرطان.

فوائد صحية منوّعة لدبس التمر:

– يساعد دبس التمر على علاج الأنيميا والتخلص من فقر الدم، لما يحتويه من نسبة كبيرة من الحديد.

– مفيد في علاج هشاشة العظام، بسبب وجود نسبة هائلة من الفوسفور والكالسيوم وفيتامين A .

– دبس التمر له دور كبير في الوقاية من مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

– فعّال في علاج البواسير بسبب وجود الألياف الغذائية بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى السكريات الطبيعية.

– يعمل دبس التمر على خفض نسبة الكولسترول الضارّ في الدم، وينظّم مستوى ضغط الدم.

– دبس التمر مفيد في تسهيل عملية الولادة .

– يعمل على التخفيف من خفقان القلب.

– دبس التمر له دور رائع في علاج التهاب المفاصل أي الروماتيزم.

– يساعد على الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي وعلاج أمراض الجهاز الهضمي.

– دبس التمر مفيد لنضارة البشرة.

– رائع في علاج التهابات الجيوب الأنفية، وعلاج الإنفلونزا الحادّة.