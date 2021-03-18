دحض الأساطير حول القهوة والشاي

تحدث الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف، عن فوائد شرب الشاي والقهوة بشكل مستمر: هذه المشروبات، خلافًا للاعتقاد السائد، ليست ضارة مثل المشروبات الغازية أو عصائر الفاكهة.

وقال مياسنيكوف في مقال على موقعه الرسمي على الإنترنت إن “المنتجات التي تحتوي على مادة الكافيين، خلافا للاعتقاد السائد، يمكن أن يشربها الجميع تقريبا، بما في ذلك مرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى القلب”.

وأشار إلى أنه بعد “تحضير” معين للقهوة لا تسبب زيادة في ضغط الدم، والتناول المنتظم لهذا المشروب يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والنوبات القلبية المتكررة وعدم انتظام ضربات القلب.

يحتوي الشاي بدوره على كمية كبيرة من مادة البوليفينول، والتي تقلل في كثير من الحالات من خطر الإصابة بالسرطان.

في الوقت نفسه، تحتوي المياه الغازية والعصائر على الكثير من السكر الضار.

وأشار مياسنيكوف أيضًا إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يصدق الأسطورة حول شرب الكمية “الضرورية” من الماء. نصح بالاستماع إلى شعورك بالعطش، والذي يستجيب بشكل أفضل لاحتياجات الجسم ويحدد القاعدة لكل شخص، وذلك بحسب “سبوتنيك”.