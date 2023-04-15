دراسة.. أجهزة السمع قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف!

توصلت دراسة إلى أن ارتداء سماعة أذن تقلل من خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

وفي دراسة نشرت في لانسيت، نظر الباحثون في البيانات الصحية لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من مستويات متفاوتة من فقدان السمع.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين لم يستخدموا المعينات السمعية معرضون لخطر الإصابة بالخرف بنسبة 42٪ في غضون 12 عاما مقارنة بأولئك الذين استخدموا الجهاز.

وقال معد الدراسة الرئيسي، البروفيسور دونغشان تشو، من جامعة شاندونغ: “توفر دراستنا أفضل دليل حتى الآن يشير إلى أن السماعات يمكن أن تكون علاجا طفيف التوغل وفعالا من حيث التكلفة للتخفيف من التأثير المحتمل لفقدان السمع على الخرف”.

وقال معد الدراسة الرئيسي، البروفيسور دونغشان تشو، من جامعة شاندونغ: “توفر دراستنا أفضل دليل حتى الآن يشير إلى أن السماعات يمكن أن تكون علاجا طفيف التوغل وفعال من حيث التكلفة للتخفيف من التأثير المحتمل لفقدان السمع على الخرف”.

ويُعتقد أن ارتداء المعينات السمعية يمكن أن يخفف بعض الآثار الضارة لفقدان السمع على الوظيفة الإدراكية. ويُعتقد أن فقدان السمع يتسبب في تقلص الدماغ بشكل أسرع.

لكن الفريق الدولي من الباحثين من الصين وأستراليا واليابان وتكساس وباكستان والمملكة المتحدة قالوا إن الفائدة الحقيقية لارتداء السمع للحماية من الخرف لا تزال غير واضحة.

وطرحوا احتمالية أن ارتداء المعينات السمعية قد يؤخر التدهور المعرفي عن طريق منع الدماغ من العمل لوقت إضافي في مناطق أخرى لإصدار أصوات مشوشة قادمة.

وتؤكد هذه الفرضية، المعروفة باسم الحمل المعرفي الزائد، أن أدمغة البالغين الذين يعانون من ضعف السمع يجب أن تعمل بجد أكبر لفهم نفس المعلومات مثل الأشخاص ذوي السمع المتوسط، ما قد يضع ضغطا شديدا على الدماغ بحيث لا يمكنه أداء وظائف أخرى أيضا. . وأحد التحذيرات الرئيسية في الدراسة الجديدة، على الرغم من ذلك، هو أن الباحثين جمعوا معلومات حول استخدام المعينات السمعية من جميع المشاركين في الدراسة بعد عام 2009. ولكن قبل عام 2009، قاموا فقط بجمع هذه المعلومات في الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في السمع.

وقد يكون الأشخاص الذين لم يبلغوا عن مشاكل في السمع قبل عام 2009 قد فعلوا ذلك لأنهم كانوا يستخدمون أجهزة سمعية، ما يشير إلى أنه يمكن التقليل من فوائد استخدام السمع للحماية من الخرف.

واعتمد بحث الفريق الصيني على بيانات عن أكثر من 500 ألف متطوع تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما مخزنة في البنك الحيوي بالمملكة المتحدة، وهي قاعدة بيانات تحتوي على معلومات وراثية وصحية متعمقة عن الأشخاص الذين يعيشون هناك كجزء من دراسة طويلة المدى تبحث في العوامل الوراثية والبيئية.

وفي النهاية، تضمنت الدراسة بيانات لما يزيد قليلا عن 437700 شخص بمتوسط عمر 56 عاما في البداية – تمت متابعة الأشخاص لمدة 12 عاما تقريبا.

ولم يكن أي منهم مصابا بالخرف في البداية. وأجاب المشاركون على الأسئلة المتعلقة بصحتهم السمعية مثل “هل تستخدم السماعة الطبية في معظم الأوقات؟” و”هل تواجه أي صعوبة في السمع؟” مع استجابات اختيارية بـ “نعم” أو “لا” أو “أنا” أنا أصم تماما.

وتم تحديد تشخيص الخرف باستخدام سجلات المستشفيات وبيانات سجل الوفيات من الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا. والأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع والذين لا يستخدمون أجهزة السمع معرضون لخطر الإصابة بالخرف بنسبة 1.7٪، مقارنة بخطر الإصابة بنسبة 1.2٪ بين الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل في السمع أو الذين يستخدمونها ولكنهم يستخدمون أجهزة سمعية.

وبينما تشير النتائج التي توصل إليها الفريق إلى فائدة محتملة تتمثل في تزويد الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن بمعينات سمعية للتخفيف من مخاطر الإصابة بالخرف، فإنهم يقرون بأن “فعالية استخدام المعينات السمعية في الحد من مخاطر الخرف في سياق العالم الحقيقي لا تزال غير واضحة”.

ويصبح فقدان السمع أكثر انتشارا مع التقدم في العمر، وكذلك خطر الإصابة بالخرف بما في ذلك مرض الزهايمر، والذي يمثل 60 إلى 80% من جميع الحالات.