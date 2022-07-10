الأحد 11 ذو الحجة 1443 ﻫ - 10 يوليو 2022 |
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دراسة.. أكل المكسرات بانتظام يحمي الكليتين

منذ دقيقتين
صورة توضيحية لـ كلية

صورة توضيحية لـ كلية

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وجدت دراسة صينية جديدة أن تناول المكسرات مرة إلى 6 مرات أسبوعياً يرتبط بانخفاض معدّل الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وانخفاض معدل الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، أو التي يسببها مرض الكلى المزمن.
ونُشرت نتائج الدراسة في المجلة الأمريكية لأمراض الكلى. وأجراها باحثون من جامعة هوازهونغ في ووهان الصينية، واعتمدت على بيانات 6072 شخص أمريكي لتقييم العلاقة بين استهلاك المكسرات وانتشار أمراض الكلى والوفيات المرتبطة بها.

ورصدت الدراسة التأثير الإيجابي الكبير للجوز، حيث ارتبط تناوله بانتظام بانخفاض معدل الوفيات الناجمة عن كل من أمراض القلب والكلى.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول كمية كافية مرة واحدة في الأسبوع يحقق الأثر الإيجابي، وأن تكرار الاستهلاك يمكن أن يفيد غير المصابين بمرض الكلى المزمن.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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