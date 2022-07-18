دراسة: أمراض اللثة تنذر بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وهو السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة للرجال والنساء، في حين أن العمر والوراثة يلعبان دورًا، فإن اختيارات نمط الحياة مثل النظام الغذائي السيئ وقلة التمارين والتدخين وأمراض اللثة تؤدي كذلك دورًا.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة طب اللثة وأجراها معهد فورسيث وعلماء جامعة هارفارد، فإن الأشخاص المصابين بالتهاب دواعم السن أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، وذلك حسب ما ذكره موقع «Eat This، Not That».

يخبرنا الدكتور تومي ميتشل، طبيب الأسرة المعتمد من مجلس الإدارة مع استراتيجيات العافية الشاملة، «صحة الفم هي حالة فمك وأسنانك، لذلك، من الضروري أن تكون على دراية بصحة فمك لأنها يمكن أن تؤثر على صحتك العامة، ويمكن أن تؤدي صحة الفم السيئة إلى أمراض اللثة التي يمكن أن تسبب فقدان الأسنان، كما ترتبط أمراض اللثة بمشاكل صحية أخرى مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري».

التهاب دواعم السن الحاد هو عدوى خطيرة في اللثة تدمر الأنسجة الرخوة وتدمر العظام التي تدعم أسنانك، وإذا تركت دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأسنان، في حين أن التهاب دواعم السن يحدث عادة بسبب سوء نظافة الفم، إلا أن بعض الحالات الطبية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالمرض، على سبيل المثال، الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، بما في ذلك التهاب اللثة.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات أن التهاب دواعم السن يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مرض السكري، وذلك لأن الالتهاب المصاحب لالتهاب دواعم السن يمكن أن يجعل من الصعب على الجسم التحكم في مستويات السكر في الدم، نتيجة لذلك، يُنصح مرضى السكري بالتماس العلاج من التهاب اللثة في أسرع وقت ممكن، ويمكن أن يساعد القيام بذلك في تحسين صحتهم العامة وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر صحة الفم السيئة أيضًا على مظهرك وثقتك بنفسك، على سبيل المثال، قد يجعلك اصفرار الأسنان أو فقدانها تشعر بثقة أقل عند الابتسام أو التحدث مع الآخرين، لذلك، من الضروري الاهتمام بصحة فمك عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام، وزيارة طبيب الأسنان لإجراء الفحوصات والتنظيفات، وتناول نظام غذائي متوازن، وسيساعدك اتخاذ هذه الخطوات في الحفاظ على صحة فمك بشكل جيد وتجنب أي مشاكل محتملة في المستقبل.

يمكن أن تساعد أيضًا إدارة حالات مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، على الرغم من عدم وجود ما يضمن عدم إصابتك أبدًا بأمراض القلب والأوعية الدموية ، إلا أن خيارات نمط الحياة الصحية يمكن أن تقلل بشكل كبير من مخاطر إصابتك. كمجتمع ، نحن بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات لتقليل عبء أمراض القلب والأوعية الدموية.

يقول ميتشل إنه من خلال تناول وجبات غذائية أكثر وممارسة الرياضة بانتظام وعدم التدخين، يمكننا المساعدة في الوقاية من أمراض القلب، دعونا نلزم أنفسنا وأحبائنا بالعيش حياة أكثر صحة وخلق مستقبل حيث لم تعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة.

يقول الدكتور ميتشل: «يوجد الآن مجموعة كبيرة من الأدلة لدعم الارتباطات المستقلة بين التهاب اللثة الحاد والعديد من الأمراض غير المعدية، وهذه الدراسة تدعم ذلك، وتشمل هذه الأمراض أمراض القلب والسكري وأمراض الجهاز التنفسي، تظل الآليات غير واضحة، ويُعتقد أن البكتيريا من اللثة الملتهبة يمكن أن تدخل مجرى الدم وتساهم في تطوير هذه الحالات.

وتشير هذه النتائج إلى أن التشخيص المبكر وعلاج التهاب دواعم السن قد يكون استراتيجية أساسية لمنع أو تأخير ظهور هذه الأمراض المزمنة.

يقول الدكتور ميتشل: «يجب أن أقول إنني معجب بهذه الدراسة الأخيرة حول العلاقة بين أمراض اللثة وصحة القلب، والنتائج واضحة ونهائية».

أمراض اللثة عامل خطر للإصابة بأمراض القلب. هذا ليس مفاجئًا، بالنظر إلى ما نعرفه بالفعل عن الصلة بين الالتهاب وأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن المثير للدهشة هو حجم التأثير، حيث وجدت الدراسة أن الأشخاص المصابين بأمراض اللثة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بثلاث مرات من أولئك الذين لا يعانون من أمراض اللثة، وهذه نتيجة مهمة وتؤكد على أهمية الحفاظ على صحة الفم الجيدة.

علاوة على ذلك، فإن نتائج هذه الدراسة لها آثار مهمة على الصحة العامة. أولاً، يمكن الوقاية من أمراض اللثة، وتقدم هذه الدراسة المزيد من الأدلة على أنه يجب علينا بذل المزيد من الجهد لتعزيز صحة الفم، وهذا يعني زيادة الوصول إلى رعاية الأسنان، وتثقيف الناس حول أهمية نظافة الفم الجيدة، ودعم البحث في علاجات جديدة لأمراض اللثة، ومن خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكننا المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين الصحة العامة لسكاننا.

يقول الدكتور ميتشل: «مرض القلب هو مصطلح واسع يشير إلى العديد من الحالات التي تؤثر على القلب، بما في ذلك مرض الشريان التاجي، وفشل القلب الاحتقاني، وعدم انتظام ضربات القلب، بينما لا يمكن الوقاية من بعض أشكال أمراض القلب، مثل الأمراض الوراثية أو المرتبطة بالشيخوخة، يمكن الوقاية من العديد من حالات أمراض القلب من خلال خيارات نمط الحياة».

يعد التدخين وارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة عوامل خطر كبيرة للإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن يؤدي اتخاذ خيارات صحية إلى تقليل خطر الإصابة بهذه الحالة بشكل كبير، بالإضافة إلى تغييرات نمط الحياة الفردية، نحتاج إلى بذل جهود متضافرة كمجتمع للحد من الإصابة بأمراض القلب.

وهذا يشمل تنفيذ السياسات التي تعزز الأكل الصحي والنشاط البدني والاستثمار في برامج البحث والوقاية. من خلال العمل معًا، يمكننا تقليل عبء أمراض القلب في بلدنا بشكل كبير.

يقول الدكتور ميتشل، «أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، ومع ذلك يختار الكثير من الناس تجاهل العلامات التحذيرية، هناك عدة أسباب لخطورة هذا الأمر، أولاً، مرض القلب هو حالة تقدمية ستزداد سوءًا، ومع مرور الوقت إذا لم يتم علاجها، فإن تجاهل المشكلة سيؤدي فقط إلى مزيد من الضرر للقلب والمضاعفات المحتملة».

يمكن أن يكون مرض القلب بلا أعراض في مراحله المبكرة ، لذلك بحلول الوقت الذي تتطور فيه الأعراض، قد تكون الحالة متطورة جدًا، وهذا يجعل الأمر أكثر أهمية لرؤية الطبيب بانتظام وأن تكون على دراية بالمخاطر. وأخيرًا، يمكن الوقاية من أمراض القلب إلى حد كبير من خلال تغييرات نمط الحياة مثل الإقلاع عن التدخين وتناول نظام غذائي صحي.

يشارك الدكتور ميتشل، «بصفتي أخصائيًا طبيًا، غالبًا ما أناقش أهمية خيارات نمط الحياة الصحية مع مرضاي، لا أستطيع التأكيد بما فيه الكفاية على مدى أهمية تناول الأطعمة الصحية، وممارسة الرياضة بانتظام ، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وهذه الأشياء البسيطة يمكن أن تكون عميقة تؤثر على صحتنا ورفاهيتنا بشكل عام، للأسف، يبدو أن المجتمع يسير في الاتجاه المعاكس، أصبحت الأطعمة المصنعة أكثر شيوعًا، بينما تتناقص فرص النشاط البدني».

وأضاف أنه «يحتاج قادتنا المنتخبون إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتجعل من السهل على الناس اتخاذ الخيارات الصحيحة، وأن الوصول إلى رعاية صحية جيدة، وتشجيع برامج الصحة في مكان العمل، والاستثمار في مبادرات الصحة العامة كلها خطوات أساسية في الاتجاه الصحيح، كأفراد، نحتاج أيضًا إلى القيام بدورنا.كل واحد منا مسؤول عن الاعتناء بصحتنا واتخاذ الخيارات التي تعود بالفائدة على أنفسنا والمجتمع ككل».