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دراسة أمريكية: 3 ملاعق من زيت الزيتون يومياً لتحسين الذاكرة

منذ 3 دقائق
زيت الزيتون

زيت الزيتون

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العديد من الدراسات تؤكد الفوائد العديدة لزيت الزيتون على صحة الإنسان، وأخيرا.. أكدت أحدث دراسة أمريكية بجامعة أوبورن فوائد زيت الزيتون على صحة العقل والذاكرة والوظائف الإدراكية والمعرفية.

وقالت الدراسة إن إضافة 3 ملاعق طعام تقريبًا من زيت الزيتون إلى نظام الغذاء اليومى لأشخاص يعانون ضعفا ادراكيا لمدة 6 أشهر، أسهم فى تحسين الوظائف الإدراكية، ومؤشرات الخرف والمعايير السلوكية الأخرى، وهو ما ثبت بالفعل بنتائج التصوير بالرنين المغناطيسي، والاختبارات المعرفية، وتحليل الدم لكشف المؤشرات الحيوية لمرض ألزهايمر.

وأكدت النتائج أن نوعى زيت الزيتون البكر أو المكر أسهما فى تحسين الوظائف الإدراكية.

وينصح العلماء بأهمية إضافة زيت الزيتون إلى نظامنا الغذائى للحفاظ على صحة الدماغ وتحسين وظائف الذاكرة، وأعراض ألزهايمر.

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