الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دراسة: ثلث الأطفال الذين تلقوا تعليمهم عبر الإنترنت خلال كورونا اشتكوا من الصداع

منذ ساعتين
آخر تحديث: 29 - يونيو - 2022 11:20 صباحًا
التعلم عن بعد- تعبيرية

التعلم عن بعد- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

تشير دراسة أوروبية جديدة إلى ظهور أعراض صداع في أكثر من ثلث الأطفال في المدارس الذين تلقوا دروسًا عبر الإنترنت خلال جائحة كورونا، حيث أفادوا بأن الأمر استمر معهم حتى بعد العودة للدراسة الطبيعية .وفقا لشبكة تايمز ناو نيوز الهندية ” timesnownews “.

أشارت الدراسة، التي تم تقديمها في مؤتمر الأكاديمية الأوروبية لطب الأعصاب (EAN) 2022، إلى أن التعرض لفترات طويلة لشاشات الكمبيوتر، ونقص الظروف المناسبة للتعلم عبر الإنترنت من المنزل، والامتحانات المدرسية، والقلق بشأن فيروس كورونا، كلها عوامل خطر لتفاقم أعراض الصداع أو إثارة صداع جديد.

قالت الباحثة الرئيسية عائشة نور أوزداغ أكارلي من مستشفى إرمينك الحكومي في كرمان، “على الرغم من أن الدراسات السابقة أفادت أن الشباب يعانون من صداع أقل بسبب إغلاق المدارس في الأسابيع والأشهر الأولى من Covid-19، فقد وجدت هذه الدراسة طويلة المدى أن ضغوط وضغوط الوباء كان لها أثرها في النهاية”.

بالنسبة للدراسة، قام الفريق بتحليل 851 مراهقًا تتراوح أعمارهم بين 10 و 18 عامًا ، حيث أبلغ 756 (89 بالمائة) من الأطفال عن صداع خلال فترة الدراسة.،من بين هؤلاء الأطفال ، أبلغ 10 % عن ظهور صداع جديد خلال فترة التعليم المنزلي الوبائي، وقال أكثر من ربع الأطفال (27 %) إن صداعهم قد تفاقم ، وقال 61 % إن صداعهم ظل مستقرًا ، وقال 3 % إن صداعهم قد تحسن.

أولئك الذين أبلغوا عن حالات صداع متفاقمة أو جديدة عانوا من الصداع بمعدل 8-9 مرات في الشهر.

استخدم أكثر من نصف الأطفال في هذه المجموعة (43 %) مسكنات الآلام مرة واحدة على الأقل شهريًا مقارنةً بالثلث (33 %) في المجموعة المستقرة.

وجدت الدراسة أن الصداع كان له تأثير كبير على الصحة النفسية والإنجازات المدرسية، الاكتئاب والقلق وكانت النتائج ، بما في ذلك القلق بشأن الإصابة بـ كورونا، أعلى بشكل ملحوظ في مجموعات الصداع المتفاقمة والحديثة الظهور.

    المزيد من الصحة

    طعام الميكرويف
    مواد غذائية لا ينصح بتسخينها في أفران الميكروويف
    للراغبين بزيادة الوزن.. تناول هذه الأطعمة بشكل صحي
    هل تناول الماء يتسبب في زيادة الوزن؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    سيارة إسعاف في مصر (أرشيفية)
    بعد اختفائها لأسابيع.. العثور على جثة إعلامية مصرية مشوهة داخل فيلا