دراسة: احذروا الاعتياد على تخطي وجبة الفطور

حذّرت دراسات عدّة من أن أولئك الذين اعتادوا على تخطي وجبة الفطور هم أكثر عرضة لتطوير عادات نمط حياة سيئة تهدد القلب.

وأظهرت إحدى تلك الدراسات أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الفطور لديهم احتمال أعلى بنسبة 32% للوفاة من عدة أسباب. كما وجد تحليل لما يقارب 200 ألف بالغ فوق سن الأربعين، نُشر في مجلة Journal of Cardiovascular Development and Disease، أن أولئك الذين تخطوا وجبة الفطور كانوا أكثر عرضة للإصابة بسوء الصحة.

والنوبات القلبية شائعة خصوصاً بين الأشخاص الذين يتجاهلون الوجبة الصباحية بشكل روتيني، مع زيادة بنسبة 21% في الخطر. ولم يهدف هذا التحليل إلى تقديم علاقة سببية بين تخطي وجبة الفطور ومخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وحدّدت دراسات أخرى أن تخطّي وجبة الفطور يرتبط عموماً بمجموعة من الخيارات الصحية السيئة الأخرى. ويبدو أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الفطور غالباً لا يعوّضون عن الوجبة المفقودة في وقت لاحق من اليوم، وهو ما يؤدّي إلى سوء التغذية.

ويمكن أن يؤدّي هذا أيضاً إلى تناول الطعام في الليل أو بين الوجبات، ما قد ينتج عنه تعطيل لعملية التمثيل الغذائي، وهو ما يزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

وأظهرت العديد من الدراسات أن أولئك الذين يتخطون وجبة الفطور هم الأكثر عرضة للعمل بدوام كامل وأن يكونوا مدخنين. وجميع هذه الأسباب يمكن أن تؤثر على احتمال الإصابة بأمراض القلب. ويعني هذا أنه ليس بالضرورة أن يكون تخطي وجبة الفطور سبباً في أمراض القلب ولكن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب هم أكثر من تخطّوا هذه الوجبة الأساسية.

وأولئك الذين يتخطّون وجبة الفطور هم أيضا أكثر عرضة لاتباع نمط حياة له وقت محدود لممارسة الرياضة والأنشطة الصحية الأخرى. ووجدت هذه الدراسات أيضا بعض العوامل الصحية التي ترتبط بتخطي وجبة الفطور. وكان مرض السكري أكثر شيوعاً بين أولئك الذين لم يتناولوا وجبة الفطور.

وكما هو الحال مع أمراض القلب، فإن هذا لا يعني أن وجبة الفطور تسبب الإصابة بمرض السكري. وقد يكون هذا لأن التحكم في نسبة السكر في الدم على مدار اليوم يتطلب تخطيطاً أكثر صرامة للوجبات ومراقبة النظام الغذائي.

ووجدت الدراسات، التي تتبع الأطفال، أن أولئك الذين اعتادوا تناول وجبة الفطور كانوا أكثر عرضة لاتباع نظام غذائي متوازن عموماً. ولوحظ أن الأطفال الذين تناولوا وجبة الفطور يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية الإجمالية، ولكنهم كانوا أقل عرضة لزيادة الوزن.

ومن المرجح أن من يتجاهلون وجبة الفطور يعانون نقصاً في فيتامينات A وD وC. وجميع هذه الفيتامينات تلعب دوراً في جهاز المناعة، ما يجعل من لا يتناولون وجبة الفطور أكثر عرضة لبعض الالتهابات.

ويتفق الخبراء على نطاق واسع على المكوّنات التي يجب أن تتوفر في نظام غذائي صحي، ويشمل ذلك الحبوب الكاملة والحليب قليل الدسم وعصير الفاكهة الكامل. كما ينصح الخبراء بعدم استخدام منتجات مثل الحبوب المحلاة مسبقا الأقل تغذية.

ولا يؤدي تخطّي وجبة الفطور إلى تدهور الصحة طالما أن الشخص يعمل على تعويض الوجبة الفائتة والحفاظ على توازن جيد من العناصر الغذائية.