الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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دراسة.. اختلاف في علامة خطر السكتة القلبية بين الرجال والنساء

منذ 3 دقائق
السكتة القلبية

السكتة القلبية- تعبيرية

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كشفت دراسة جديدة أنه على الرغم من حقيقة أن ما يقارب نصف الأشخاص الذين يعانون من السكتة القلبية سيشعرون ببعض الأعراض قبل 24 ساعة، إلا أن العلامة “المنذرة حقا بالخطر” مختلفة بين الجنسين.

الفرق يكمن في أن النساء تشعر في اليوم السابق بـ”ضيق التنفس”، بينما يشعر الرجال بـ”ألم حاد بعض الشيء في الصدر”.

وقال كبير مؤلفي الدراسة، سوميت تشوغ: “النتائج التي توصلنا إليها يمكن أن تؤدي إلى نموذج جديد للوقاية من الموت القلبي المفاجئ”.

وتحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب، ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول في شرايين القلب.

وتشمل أعراض النوبة القلبية الشائعة ما يلي:

ألم في الصدر يشبه الإحساس بضغط أو ثقل.

الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانا يصل إلى الجزء العلوي من البطن.

العرق البارد.

الإرهاق.

حرقة المعدة أو عسر الهضم.

شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة.

الغثيان.

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