دراسة: "ارتفاع إبداعي" لدماغ الإنسان قبل النوم

كشف علماء من معهد باريس للدماغ والجهاز العصبي، عن أن الدماغ البشري قادر على حل أصعب المهام في لحظة قبل النوم تحديدا، حيث تحرر خلايا الدماغ قدراتها الإبداعية.

فقبل وقت قصير من النوم، وتحديداً أثناء مرحلة النوم الأولى، يحدث عند البشر ما يسمى بـ”ارتفاع إبداعي”. ووفقاً للخبراء، فإن الحالة الوسيطة بين النوم واليقظة يمكن أن تساعد الشخص على الخروج بأفكار جديدة غير مألوفة لدى الدماغ الصاحي، بحسب ما نشرته صحيفة “science”.

قالت عالمة الأعصاب في معهد باريس للدماغ والمؤلفة المشاركة للدراسة دلفين أوديت إنها شهدت العديد من الحالات المشابهة عند مرضاها، وكشفت عن سبب الاهتمام بهذا الموضوع قائلة: “لقد فوجئت أنه على مدى العقدين الماضيين، لم يدرس أي من العلماء تقريبا هذه الظاهرة”.

أجرى العلماء تجربة تحاكي الحالة على مجموعتين من المتطوعين بعد بذل جهد ذهني متساو عن طريق إعطائهم مسائل رياضية صعبة الحل، وبعد ذلك سمح لهم بالنوم لمدة 20 دقيقة مع وجود مستشعرات عصبية على أيديهم، وسئل المشاركون في التجربة مباشرة بعد الاستيقاظ عما كانوا يفكرون فيه، وهل وجدوا طريقة معينة لحل المسائل رياضية.

وسجل العلماء مجموعة من النتائج، مفادها أن أولئك الذين وصلوا إلى مرحلة النوم الأولى فقط تعاملوا مع المهام ثلاث مرات أكثر من غيرهم.