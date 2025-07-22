دراسة: البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تسبب ملايين الوفيات بحلول 2050

تظهر دراسة ممولة من الحكومة البريطانية أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، قد تتسبب في وفاة ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها 60%، وتكلف الاقتصاد العالمي ما يقرب من 2 تريليون دولار سنويا، وذلك بحلول عام 2050.

ووفقا لموقع “الجارديان”، تشير الدراسة إلى أن ارتفاع معدلات مقاومة مضادات الميكروبات، قد يؤدي إلى خسائر سنوية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي قدرها 1.7 تريليون دولار، على مدى الربع قرن المقبل.

وخلص البحث الذي أجراه مركز التنمية العالمية، إلى أن اقتصادات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستكون من بين الأكثر تضررا.

وقال أنتوني ماكدونيل، المؤلف الرئيسي للبحث وزميل السياسات في مركز التنمية العالمية، أنه عندما أجرينا بحثنا حول التأثيرات الاقتصادية لمقاومة مضادات الميكروبات، كان من المتوقع أن تستمر معدلات المقاومة في اتباع الاتجاهات التاريخية، ومع ذلك، فإن التخفيضات المفاجئة في المساعدات الإنمائية الرسمية من جانب الولايات المتحدة، التي خفضت إنفاقها على المساعدات بنحو 80%؛ والمملكة المتحدة، التي أعلنت عن خفض المساعدات من 0.5% إلى 0.3% من الدخل الوطني الإجمالي، والتخفيضات الكبيرة من جانب فرنسا وألمانيا وغيرهما، قد تدفع معدلات المقاومة إلى الارتفاع بما يتماشى مع السيناريو الأكثر تشاؤما في البحث.

وأشار إلى أنه اذا استمر الأمر على هذا النحو، سيؤدي هذا إلى وفاة ملايين الأشخاص حول العالم، بما في ذلك دول مجموعة السبع، مما يعنى الاستثمار في علاج الالتهابات البكتيرية الآن سينقذ الأرواح ويحقق عوائد اقتصادية طويلة الأجل بمليارات الدولارات..

وبحسب معهد القياسات الصحية والتقييم ، من المتوقع أن تزيد الوفيات الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات بنسبة 60% بحلول عام 2050، مع توقع وفاة 1.34 مليون شخص في الولايات المتحدة و184 ألف شخص في المملكة المتحدة وحدها كل عام بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، في حين من المتوقع أيضا أن ترتفع أعداد الأشخاص الذين يصابون بأمراض خطيرة بسبب البكتيريا المقاومة للأدوية.

تزيد الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية من عدد حالات الدخول إلى المستشفيات وتؤدي إلى إقامات أطول وأكثر كثافة في المستشفى، وعلاجات أكثر تكلفة من الخط الثاني ورعاية أكثر تعقيدًا، مما يعني أن تكلفة علاج العدوى المقاومة أعلى بنحو مرتين من تكلفة علاج تلك التي تكون المضادات الحيوية فعالة فيها.