دراسة.. التدخين يؤثر على نمو الجنين حتى بعد الإقلاع عنه أثناء الحمل

أكدت العديد من الدراسات الصحية أن قابلية الحامل للإجهاض تتضاعف بالتدخين، خاصة أثناء الشهور الأولى من الحمل حيث يزداد الخطر، كما أن للتدخين تأثيراته على وزن الجنين وتشوهاته وسلوكياته كطفل.

وأظهرت دراسة أن الأمهات المدخنات اللائي يقلعن عن التدخين عندما يحملن، يمكن أن يعرّضن أطفالهن للضرر.

وتشير الدراسة التي نُشرت اليوم في مجلة Human Reproduction، والتي تتبعت 689 امرأة حملن بين عامي 2010 و2018، إلى أن الإقلاع عن التدخين قبل الحمل مباشرة يشهدن تأخرا في نمو الأجنة، وصغر حجم الأجنة في وقت الفحص بالموجات فوق الصوتية لمدة 20 أسبوعا، وانخفاض الوزن عند الولادة.

ووجد الباحثون أنه بحلول الأسبوع العاشر من الحمل، تأخر نمو الجنين بنحو يوم واحد لدى النساء اللائي يدخن 10 سجائر أو أكثر في في اليوم مقارنة بغير المدخنات، وبنسبة 1.6 يوم للمدخنات اللائي حملن عن طريق التلقيح الصناعي (IVF) وحقن الحيوانات المنوية داخل الهيولى (ICSI).

Smoking before and after conception is linked to delayed embryonic development https://t.co/kIEH3hp6Ks via @medical_xpress

— Samuel Badalian, M.D, Ph.D (@DrBadalian) February 23, 2022