دراسة.. الجلوس لمدة 8 ساعات باليوم يزيد خطر أمراض القلب

كشفت دراسة جديدة أن الجلوس لمدة 8 ساعات في اليوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ووفقًا لبيان على الموقع الرسمي لجامعة سايمون فريزر الكندية، تتبع البحث الأفراد على مدار 11 عامًا في المتوسط، ووجدت الدراسة أن فترات الجلوس الطويلة ارتبطت بزيادة مخاطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب موقع “health”، أخذ البحث، الذي نُشر في مجلة جاما كارديولوجي، دراسة استقصائية لأكثر من 100 ألف فرد من 21 بلداً.

تشير النتائج إلى أن الأشخاص الذين جلسوا لمدة ست إلى ثماني ساعات في اليوم لديهم خطر متزايد بنسبة 12-13% للوفاة المبكرة وأمراض القلب وإذا تم تمديد ذلك إلى ثماني ساعات يوميًا، فإن الخطر يرتفع إلى 20%.

كشفت الدراسة أن مخاطر تعرضك لمشاكل صحية تقل إذا بقيت نشيطًا من الحقائق الأخرى التي ظهرت من الدراسة أن أولئك الذين جلسوا أكثر وكانوا الأقل نشاطًا كان لديهم خطر أعلى بنسبة تصل إلى 50 %.

في حين أن أولئك الذين جلسوا أكثر ولكن كانوا أيضًا الأكثر نشاطًا كان لديهم خطر أقل بنسبة 17%.

وأشار لير إلى أنه “بالنسبة لأولئك الذين يجلسون أكثر من أربع ساعات في اليوم، فإن استبدال نصف ساعة من الجلوس بممارسة الرياضة قلل من المخاطر بنسبة 2 %” ، مضيفًا أن إجراء تغييرات في نمط الحياة يمكن أن يكون منقذًا.

الآثار الجانبية للجلوس لفترة طويلة

يمكن أن ينتهي بك الأمر مع ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن تتفشى مشاكل العمود الفقري بسبب الضغط على الوركين والظهر

راقب ساقيك حيث أن الجلوس لساعات طويلة مع تعليق ساقيك في الهواء يمكن أن يكون له آثار سلبية.