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دراسة.. الحرارة المرتفعة تزيد خطر وفاة الرجال في عمر الستين

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 29 - مارس - 2022 11:04 صباحًا
ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة

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كشفت دراسة كندية ان الرجال في عمر الستين يواجهون خطر الموت بسبب امراض قلبية نتيجة الحرارة المرتفعة خلال ليالي الصيف.

في هذا السياق،وجدت دراسات سابقة ارتباطا بين درجات الحرارة المرتفعة، وارتفاع حالات الموت والرعاية الطبية بسبب امراض القلب.

الباحثون من جامعة تورونتو في كندا يعملون على تحليل رابطا ممكنا بين درجات الحرارة المرتفعة اثناء الليل، وارتفاع الوفيات الناتجة عن امراض القلب بين الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين ٦٠ و٦٩.

وفد اظهرت نتاىج الدراسة التي نشرت في احدى المحلات، ان ارتفاع الحرارة درجة مئوية واحدة، ادى الى ارتفاع خطر الوفاة الناتجة عن امراض القلب بين الرجال التي تتراوح اعمارهم بين ٦٠ و٦٤ سنة، الى ٣.١ بالمئة.

وفي المقابل، أظهرت ارقام اميركية مماثلة، في دراسة أجريت على ٥٠٠ حالة وفاة فقط بين الرجال، ان ارتفاع الحرارة درجة واحدة كان مسؤولا عن زيادة تقدر بـ ٤.٨ بالمئة في خطر وفيات القلب بين هؤلاء الرجال.

واشار الباحثون الى ان هذه النتائج تثير القلق، اذ اختبرت المناطق التي اجريت فيها الدراسات، في السنوات الماضية، ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الليل في فصل الصيف.

و نظرا لاحتمال ارتفاع درجات الحراة في الصيف في مناطق غرب الولايات المتحدة وبريطانيا، دعا الباحثون الى اتخاذ مبادرات وقائية، واعتماد سياسات مدنية جديدة في اطار السعي الى تخفيف مخاطر الاصابات بأمراض القلب في المستقبل.

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