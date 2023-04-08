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دراسة.. الشخير يزيد خطر الجلطة الدماغية

منذ 7 دقائق
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الشخير- تعبيرية

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توصلت دراسة حديثة إلى أن الشخير يمكن أن يزيد احتمال الإصابة بجلطة دماغية بنحو الضعف، مقارنة بالذين ينامون بهدوء.

ونظرت الدراسة -التي أجريت على ما يقارب 4500 شخص من كبار السن- في إذا ما كانت هنالك علاقة بين مشاكل النوم والإصابة بسكتة دماغية.

ووجدت الدراسة أن مشكلات النوم، بما في ذلك النوم كثيرا أو قليلا، وأخذ قيلولة طويلة، والشخير، وتوقف النفس النومي، ترتبط بها زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وكان أولئك الذين أخذوا قيلولة لمدة تزيد على ساعة أكثر تعرضا للإصابة بالحالة المميتة بنسبة 88% من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، في حين أن الشخير زاد الخطر 3 مرات.

كما أظهرت النتائج أن الذين ينامون لساعات طويلة جدا أو لساعات قليلة جدا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بأولئك الذين ينامون عددا متوسطا من الساعات.

وقالت الدكتورة كريستين مكارثي، طبيبة السكتة الدماغية وطب الشيخوخة وباحثة الدكتوراه في كلية الطب والتمريض والعلوم الصحية في جامعة غالواي في أيرلندا، إن النتائج تشير إلى أن مشاكل النوم يجب أن تكون مجالا لتركيز الوقاية من السكتة الدماغية، مضيفة أن المخاطر تختلف بناء على عدد الأعراض التي يعانيها الشخص.

وأوضحت أن “نتائجنا لا تشير فقط إلى أن مشاكل النوم الفردية قد تزيد من خطر إصابة الشخص بسكتة دماغية، ولكن وجود أكثر من 5 من هذه الأعراض قد يؤدي إلى 5 أضعاف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بأولئك الذين لا يعانون أي مشاكل في النوم”.

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