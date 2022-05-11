دراسة.. القهوة تؤثر على “الكوليسترول” في الرجال أكثر من النساء

توصلت دراسة نرويجية حديثة إلى أن القهوة لها تأثير كبير على مستوى الكوليسترول في الدم، وأن التأثير في الرجال يكون أكثر منه في النساء.

وأشار الباحثون في دراسة نشرت في مجلة ”القلب المفتوح“ في لندن، إلى أن ”الأمر لا يتعلق فقط بجنس المستهلك، ولكن بطريقة إعداد القهوة“.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية الأربعاء، أن الباحثين وجدوا أن ”شرب القهوة في شكل ”إسبرسو“ له أكبر اختلاف في التأثير بين الجنسين، بينما تبين أن القهوة التي يتم تخميرها في المقهى تحتوي على أصغر الاختلاف“.

وقالت: ”يرتبط تناول ثلاثة إلى خمسة أكواب من القهوة يوميًا بارتفاع مستوى الكوليسترول الكلي لدى الرجال بنسبة اكبر مقارنة بالنساء“.

وأضافت أن ”هنالك تأثيرا مماثلا كما هو موجود في القهوة المحضرة في الكافتيريا ولكن فقط بعد ستة أكواب أخرى“.

وكتب الباحثون في الدراسة التي أجرتها ”جامعة القطب الشمالي“ في النرويج أن ”القهوة هي المنشط المركزي الأكثر استهلاكًا في جميع أنحاء العالم، ونظرًا لارتفاع استهلاك القهوة، يمكن أن يكون حتى للتأثيرات الصحية الصغيرة عواقب صحية كبيرة“.

وقال الباحثون إن ”سبب اختلال التوازن في تأثير القهوة بين الجنسين في مستويات الكوليسترول غير واضح حتى الآن وهناك محاولة لإجراء مزيد من الأبحاث“.

ووفقا للصحيفة، فإن ”ما يجعل الدراسة غير عادية بعكس الدراسات الأخرى هو أنها ربطت بشكل غير مباشر بين القهوة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بدلاً من تقليل المخاطر، علما بأن ارتفاع مستويات الكوليسترول يعتبر أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب“.

وقالت: ”لا ينبغي لهذه الدراسة أن تمنع شاربي القهوة من الاستمرار خاصة بعد أن أظهرت الدراسات السابقة أن فنجانين أو ثلاثة أكواب فقط من القهوة يوميًا تؤدي إلى فوائد متعددة للقلب والأوعية الدموية والعصبية للمستهلك“.

ويعود أحد أسباب الفوائد الصحية للقهوة إلى المركبات الموجودة بشكل طبيعي داخلها، إلا أنه ”قد يكون من الصعب تحديد الفوائد المحتملة لهذه المركبات، لأنها تعتمد على نوع القهوة ودرجة التحميص وطريقة التخمير وحجم الاستهلاك“، وفق المصدر ذاته.

وأضافت الصحيفة: ”يوضح هذا كيفية احتواء القهوة على مركبات قد تؤدي إلى آليات متعددة تعمل في وقت واحد“.