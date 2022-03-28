دراسة.. المصادر النباتية للأوميغا 3 تعزّز صحة القلب

كشفت دراسة جديدة ان استهلاك حمض ألفا اللينولينيك، وهو أحد أحماض أوميغا 3، الموجود في أطعمة نباتية كالجوز وبعض البذور كالكتان ، مرتبط بتقليل مخاطر الاصابة بأمراض القلب بنسبة ١٠ بالمئة.

البحث نشر في احدى المجلات الصحية . وقال البروفيسور ” بينّي كريس-ايثيرتون” ، ان هناك طرقا مختلفة للحصول على الأحماض الدهنية “أوميغا ٣” بالكميات الموصى بها.

واشار البروفيسور الى ان بعض الاشخاص قد لا يرغبون بتناول الأطعمة البحرية لأسباب عدة، غير انهم يريدون استهلاك الأوميغا ٣ لخفض مخاطر الاصابة بأمراض القلب، وتعزيز صحة الجسم بشكل عام.

وقال ان مصادر حمض ألفا اللينولينيك النباتية على شكل جوز وبذور، يمكنها ان تزود الجسم ايضا بهذه الفوائد، خصوصا عندما تجتمع في نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضار والحبوب الكاملة.

غير ان البروفيسورة المساعدة، جينيفير فليمينغ، كشفت ان الدراسة وجدت دليلا على ان الناس الذين يتناولون المأكولات البحرية، يمكنهم ان يحصلوا على فوائد اضافية من خلال تناول الأوميغا ٣ الموجود في الأطعمة النباتية.

وبعد تحليل المعطيات، وجد الباحثون ان حمض ألفا لينولينيك لديه فوائد هامة في تخفيض مستوى الكوليسترول، والتريغليسيريد، بالاضافة الى ضغط الدم والالتهابات. وهذا يمكنه المساعدة في تفسير دور هذه الأحماض في تعزيز صحة القلب.

في هذا السياق، قال احد الباحثين: ” تمكنّا من الوصول الى دليل على ان حمض ألفا لينولينيك عليه ان يشكل حوالي ١ بالمئة من الطاقة في اليوم، ما يعني ١.١ غرام في اليوم للنساء، و ١.٦ غرام للرجال”.