دراسة: المياه الغازية ترفع خطر الإصابة بالاكتئاب لدى النساء

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون ألمان، وجود صلة واضحة بين عادات تناول المشروبات الغازية اليومية والصحة العقلية، حيث توصلوا إلى أن حتى الاستهلاك المعتدل للصودا يمكن أن يغير ميكروبات الأمعاء بطرق تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، وخاصة بين النساء.

المشروبات الغازية

المشروبات الغازية تسبب الاكتئاب

ووفقا للدراسة التي نشرها موقع “News medical life science”، نقلا عن في مجلة JAMA Psychiatry، أن استهلاك المشروبات الغازية يرتبط بإصابة بالسمنة، وداء السكر، نظرا لأنها غنية بالسعرات الحرارية الفارغة، ومعظمها من السكريات البسيطة مثل الجلوكوز والفركتوز، مما يرفع مستويات السكر في الدم، لكنها مرتبطة أيضا بارتفاع معدلات الاكتئاب.

كيف تسبب المشروبات الغازية الإصابة بالإكتئاب؟

شملت الدراسة الألمانية مجموعة من 405 مرضى مُشخَّصين باضطراب الاكتئاب الشديد (MDD) و527 شخصًا سليمًا، وتم اتخيار المرضى من مجموعة ماربورج-مونستر العاطفية، وكان معظم المرضى والمجموعة الضابطة من الإناث.

وفقا للدراسة، تحتوي المشروبات الغازية على كمية كبيرة من السكر يصعب على الأمعاء امتصاصها، حيث يعزز السكر غير الممتص تكاثر أنواع معينة من البكتيريا، وعادةً ما تُسبب هذه البكتيريا التهابًا وتُضعف سلامة حاجز ظهارة الأمعاء، وهو ما يضعف الجهاز المناعي المخاطي، ويُبقي البكتيريا ومنتجاتها داخل تجويف الأمعاء.

وتعزز زيادة البكتيريا المُسببة للالتهابات، الالتهاب الجهازي والالتهاب العصبي، المرتبط بالقلق وصعوبات التعلم، خاصةً لدى المراهقين، في المقابل، يحمي النظام الغذائي الذي يُعزز إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة المضادة للالتهابات، بواسطة بكتيريا الأمعاء “النافعة” حاجز الأمعاء ويُقاوم الالتهاب.

كما أظهرت دراسات سابقة أن تناول كميات أكبر من المشروبات الغازية يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، ومن المثير للدهشة أن هذا لا ينطبق على الأطعمة الصلبة الغنية بالسكر، وتظهر الأبحاث أيضًا أن ميكروبيوم الأمعاء عاملٌ أساسيٌّ في الإصابة بالاكتئاب الشديد.

نتائج الدراسة

تنبأ استهلاك المشروبات الغازية بارتفاع معدل تشخيص الاكتئاب الشديد، وزادت احتمالية الإصابة بالاكتئاب الشديد بنسبة 8% تقريبًا لكل وحدة زيادة في استهلاك المشروبات الغازية، كما كان الأشخاص الذين يشربون كميات أكبر من المشروبات الغازية أكثر عرضة للإصابة باكتئاب أشد.

كانت هذه الارتباطات مدفوعة بالمشاركات من النساء، حيث كانت احتمالات إصابتهن بالاكتئاب الشديد أعلى بنحو ١٦٪. في المقابل، لم يُظهر الرجال أي ارتباط.

كان لدى مرضى الاكتئاب متوسط مؤشر كتلة جسم (BMI) أعلى، مقارنةً بمجموعة الضبط، ومع ذلك ظل النمط الملاحظ ثابتًا حتى بعد تعديل مؤشر كتلة الجسم واستخدام مضادات الاكتئاب.

لم يؤثر مؤشر كتلة الجسم على هذا الارتباط، الذي لم يُلاحظ لدى الرجال. علاوة على ذلك، كان ميكروبيوم الأمعاء لدى النساء المصابات بالاكتئاب أقل تنوعًا بشكل عام، وأظهر توزيعًا أقل توازنًا للأنواع، حيث سيطر بعضها على البعض الآخر، ولم يُلاحظ هذا لدى الرجال.

تؤكد هذه النتائج على ضرورة توعية المستهلكين بمخاطر المشروبات الغازية على الصحة النفسية. كما تدعم السياسات التي تقيّد تسويقها وتوفرها، إذ لا يكفي النشاط البدني وحده لتعويض استهلاكها، وتجدر الإشارة إلى أن الاستهلاك المعتدل، أي مشروب أو مشروبين غازيين يوميًا، يرتبط أيضا بتدهور الصحة.

لا يزال سبب التأثير السلبي للمشروبات الغازية، الذي يُغلب على النساء، غير واضح. ومع ذلك، تُبرز هذه النتائج ضرورة كسر حلقة استهلاك المشروبات الغازية والاكتئاب، خاصةً وأن كليهما يُضعف عملية الأيض الطبيعية، ويحذَر من أن العلاقة قد تكون ثنائية الاتجاه؛ إذ يُمكن للأشخاص المصابين بالاكتئاب استهلاك المزيد من المشروبات الغازية، لذا لا يُمكن تأكيد العلاقة السببية من هذه الدراسة الرصدية.