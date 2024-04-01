دراسة: بحة الصوت قد تشير إلى ‫سرطان الغدة الدرقية

أوضحت بوابة الصحة “جزوند بوند.دي” ‫الألمانية إلى أن الغدة الدرقية توجد في مقدمة العنق، وتفرز مواد مهمة ‫للجسم، تُعرف باسم هرمونات الغدة الدرقية، ‫وقالت إن هناك أعراضا قد تشير إلى الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، من بينها:

بحة الصوت أو التغييرات ‫الصوتية، التي تستمر لبعض الوقت.

صعوبة البلغ.

مشاكل التنفس.

السعال المزمن دون وجود علامات مرضية أخرى.

تضخم الغدد الليمفاوية في ‫منطقة الرقبة.

آلام في الرقبة قد تمتد إلى الأذنين.

‫ولم تتضح بعدُ أسباب الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، إلا أن الأشخاص ‫الذين يعانون من أمراض سابقة مثل تضخم الغدة، ‫يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى الاستعداد ‫الوراثي، كما لم يتضح بعد سبب إصابة النساء أكثر من الرجال بهذا النوع ‫من السرطان.

‫وعادة ما يتم علاج سرطان الغدة الدرقية من خلال التدخل الجراحي، حيث ‫يقوم الطبيب بإزالة جزء من الغدة الدرقية، أو يتم إزالتها بشكل كامل، ‫وإذا كان هناك اشتباه بظهور أورام في الغدد الليمفاوية، فإنه تتم إزالتها ‫أيضا أثناء العملية الجراحية.

‫ووفقا لنتائج العملية الجراحية، فإنه يمكن استكمال العلاج بواسطة اليود ‫المشع، وذلك عن طريق استعمال نوع خاص من الإشعاع الداخلي، حيث تمتص ‫الخلايا السرطانية اليود المشع، بالإضافة إلى استعمال علاجات جديدة مثل ‫العقاقير الموجهة في حالات معينة من سرطان الغدة الدرقية.