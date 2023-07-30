دراسة.. تأثير كورونا على وظائف الدماغ قد يستمر لعامين

أفادت دراسة حديثة نُشرت في المملكة المتحدة بأن الآثار العصبية المدمرة لفيروس كورونا يمكن أن تستمر لمدة عامين على الأقل.

تقول الدراسة، إن الأشخاص الذين أبلغوا عن ظهور أعراض كورونا استمرت لمدة 12 أسبوعًا على الأقل بعد الإصابة بالفيروس، أظهروا أداءً منخفضًا في اختبارات الذاكرة والتفكير والتحكم الحركي لمدة تصل إلى عامين بعد الإصابة.

استخدم الباحثون منصة عبر الإنترنت لاختبار آلاف الأشخاص لفهم كيفية تأثير فيروس كورونا على وظائف المخ ومدة استمرار هذه الأعراض.

ويمكن أن تشمل أعراض فيروس كورونا التعب ومشاكل في الجهاز التنفسي والقلب ومشاكل في الجهاز الهضمي ومشاكل عصبية وتشمل الأعراض العصبية ضباب الدماغ والتنميل والوخز والصداع والدوخة وعدم وضوح الرؤية وطنين الأذن والإرهاق.

قالت آنا إس نوردفيج، طبيبة الأعصاب لصحيفة واشنطن بوست “كان هناك بعض الخلاف حول ما إذا كانت الآثار المعرفية لعدوى فيروس كورونا السابقة لا تزال قائمة بالفعل”. وقد لاحظت في عيادتها استمرار هذه الأعراض لسوء الحظ، على مدى ثلاث سنوات في بعض الحالات.

وقال الطبيب جريج فانيشكورن “نميل إلى رؤية الكثير من الأشخاص يتحسنون مع الأشياء الجسدية مثل التعب والقدرة على التحمل”. “لكن العيوب المعرفية، تلك هي التي يبدو أنها تستمر لفترة أطول. في بعض الأحيان لا تختفي أبدًا واضطر الكثير من الناس إلى التكيف بشكل دائم مع هذه الأعراض من أجل الاستمرار في العمل”.

في عام 2021، لاحظ باحثون في كينجز كوليدج لندن، 3335 مشاركًا متطوعًا باستخدام منصة عبر الإنترنت. أظهر البحث أن المشاركين الذين عانوا من أعراض كورونا لمدة 12 أسبوعًا أو أكثر وُجد أنهم يعانون من عجز إدراكي أكبر بشكل ملحوظ ويمكن مقارنته بزيادة في العمر بمعدل 10 سنوات