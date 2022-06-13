دراسة تؤكد.. فحص العين يحميك من خطر قاتل

توصلت دراسة حديثة إلى أن الفحص أثناء اختبارات العين الروتينية يمكن أن يكتشف المرضى المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

يقول الخبراء إن اختبارات العيون ستسمح للأطباء بالتدخل مبكراً وتقليل الخطر من خلال نصائح حول التدخين وممارسة الرياضة أو وصف أدوية لمكافحة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

واستخدم الباحثون في جامعة “إدنبرة” الاسكتلندية عمليات المسح لتوليد درجة مخاطر شخصية لكل مريض، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وجمعت الدراسة المعلومات حول نمط الأوعية الدموية في شبكية العين في الجزء الخلفي من العين مع البيانات الوراثية والعمر والجنس وضغط الدم والوزن.

واعتمد التحليل على سجلات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة UK Biobank، والتي تحتوي على معلومات طبية شاملة عن 500 ألف فرد.

وكان النموذج الطبي في الدراسة أكثر قدرة على التنبؤ بخطر الإصابة بنوبة قلبية مقارنة بالطرق الحالية، إذ يقول العلماء إنه يمكن استخدامه كوسيلة للفحص.

وقالت الباحثة أنا فيلابلانا – فيلاسكو من جامعة “إدنبرة”: “علمنا بالفعل أن الاختلافات في الأوعية الدموية للشبكية قد تقدم نظرة ثاقبة على صحتنا، نظرا لأن التصوير الشبكي هو تقنية غير جراحية، فقد قررنا التحقيق في الفوائد الصحية التي يمكن أن نحصل عليها من هذه الصور”.

وأضافت: “وجدنا أن الجزء السفلي من الشبكية – أنماط تفرع الأوعية الدموية المبسطة- مرتبط بمرض الشريان التاجي وبالتالي احتشاء عضلة القلب (حالة تنشأ عندما يصاب أحد الشرايين التاجية بانسداد كامل ومفاجئ أو عندما يتباطأ تدفق الدم في هذه الشرايين بشكل ملحوظ)، المعروف باسم النوبة القلبية”.

ويُعتقد أن أنماطا مختلفة من الأوعية الدموية في شبكية العين في الجزء الخلفي، يمكن أيضا استخدامها لتحديد احتمالات الإصابة بمرض السكري والسكتة الدماغية.

ومتوسط العمر للإصابة بنوبة قلبية هو 60، لذا فإن حساب درجة الخطر الفردي سيكون مناسباً من سن الـ50 ، وفقا لفيلاسكو.

وأضافت: “سيمكن ذلك الأطباء من اقتراح سلوكيات يمكن أن تقلل من المخاطر، مثل الإقلاع عن التدخين والحفاظ على نسبة الكوليسترول في الدم وضغط الدم الطبيعي”.

وتابعت: “يوضح عملنا أهمية التحليل الشامل للبيانات التي يتم جمعها بشكل روتيني”.

وسيتم تقديم النتائج في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لعلم الوراثة البشرية اليوم.