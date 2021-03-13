دراسة تحدد الجينات التي تلعب دوراً في تلوين القزحية

كشفت دراسة جديدة أن لون العين البشرية أكثر تعقيداً مما كان يعتقد سابقاً.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

حددت مجموعة من العلماء الدوليين 50 من الجينات الجديدة التي تلعب دوراً في لون العين بعد أن قامت المجموعة بالتحليل الجيني لما يقرب من 195,000 شخصاً في أوروبا وآسيا.

وقد قيل في السابق أن الألوان يتم التحكم فيها بواسطة جين واحد أو اثنين ، بالإضافة إلى هيمنة العيون البنية عادة على اللون الأزرق.

اكتشف الفريق أيضاً أن المشاركين الآسيويين والذين بلغ عددهم 1,636 والذين يملكون ظلال مختلفة من العيون البنية، لديهم اختلافات في تصبغ القزحية مشابهة للأوروبيين الذين لديهم نطاق أوسع من البني الداكن إلى الأزرق الفاتح.

وتقول الدراسة التي نشرت في مجلة Science Advances: “تظهر نتائج دراستنا أن التعقيد الوراثي للون العين البشري يتجاوز إلى حد كبير المعرفة والتوقعات السابقة ، مما يسلط الضوء على لون العين كسمة بشرية معقدة للغاية وراثياً.

تعتبر الدراسة ، التي تقودها كلية كينجز لندن والمركز الطبي بجامعة إيراسموس روتردام ، ” أكبر دراسة وراثية من نوعها حتى الآن”.

قال المؤلف المشارك الدكتور مانفريد كايزر ،من المركز الطبي بجامعة إيراسموس روتردام: “توفر هذه الدراسة المعرفة الوراثية اللازمة لتحسين التنبؤ بلون العين من الحمض النووي كما تم تطبيقه بالفعل في الدراسات الأنثروبولوجية والطب الشرعي ، ولكن بدقة محدودة لألوان العين غير البنية وغير الزرقاء.”

تم تحديد الجينات الخمسين الجديدة سابقاً، ولكن لم يتم تصنيفها على أنها تلعب دوراً في لون العين.

على سبيل المثال ، وجد الفريق أن ثمانية من الجينات تم الإبلاغ عنها لارتباطات وراثية مع سمات صبغية أخرى ، مثل الشعر ولون البشرة.

ويقول الباحثون: “علاوة على ذلك ، حددنا أيضاً 34 موضعاً وراثياً مرتبطاً بشكل كبير بلون العين ، ولكن لا يوجد تقرير عن ارتباط كبير بالشعر و/أو لون البشرة”.

ستساعد هذه النتائج على تحسين فهم أمراض العيون مثل الجلوكوما الصباغية والمهق العيني ، حيث تلعب مستويات صبغة العين دوراً.

وقال المؤلف المشارك الدكتور بيرو هيسي: “إن النتائج مثيرة لأنها تقربنا إلى فهم الجينات التي تسبب واحدة من السمات الأكثر لفتاً للوجوه البشرية ، والتي دهشت الأجيال طوال تاريخنا.”

“سيؤدي ذلك إلى تحسين فهمنا للعديد من الأمراض التي نعرف أنها مرتبطة بمستويات تصبغ محددة.”

كان لون أعيننا دائماً مصدر تساؤل غامض وعادة ما يكون مفاجأة لنا عند الولادة.

ومع ذلك ، فإن التقنيات الجديدة تسمح للبشر باختيار لون عيون الأطفال ، إلى جانب القدرات والميزات الأخرى.

يتم بالفعل استخدام شكل من أشكال تحرير الجينات يسمى كريسبر من قبل العلماء في الصين لتغيير الطفرات الجينية المسببة للأمراض في الأجنة البشرية.

وكشفت دراسة أجريت في 2018 أنّ 39 في المائة من الأشخاص سيغيرون الحمض النووي لطفلهم الذي لم يولد بعد لتحديد لون عينهم.