دراسة تحذر: 4 عوامل خطر تكشف النوبات القلبية قبل حدوثها بنسبة 99.6%

أظهرت دراسة دولية شاملة أن أربعة عوامل خطر رئيسية يمكن أن تنبئ باحتمالية حدوث النوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو قصور القلب قبل وقت طويل من وقوعها، ما يتيح للأطباء والأفراد فرصة رصد نقاط الضعف الصحية واتخاذ تدابير وقائية مبكرة.

ونقل موقع New Atlas عن دورية American College of Cardiology أن الباحثين من جامعتي نورث وسترن ويونسي درسوا بيانات صحية لما يزيد على 9 ملايين بالغ في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى حوالي 6,800 بالغ في الولايات المتحدة. وركزت الدراسة على أربعة عوامل خطر قابلة للقياس: ارتفاع ضغط الدم، مستويات الكوليسترول، مستويات السكر في الدم، والتدخين.

ووجد الباحثون أن أكثر من 99% من الأشخاص الذين أصيبوا بأمراض القلب التاجية كان لديهم على الأقل عامل خطر واحد غير مثالي قبل حدوث النوبة، فيما كان لدى 93% منهم عاملين أو أكثر. وبالتحقق من المعايير الطبية المعتمدة غالبًا (ضغط الدم ≥ 140/90، الكوليسترول ≥ 240، الغلوكوز ≥ 126، والتدخين الحالي)، تبين أن 90% على الأقل من المرضى كانوا في نطاق الخطر هذا عند تعرضهم لأول نوبة قلبية خطيرة.

وأكدت الدراسة أن ارتفاع ضغط الدم كان العامل الأكثر شيوعًا، إذ ظهر لدى أكثر من 95% من المرضى في كوريا الجنوبية وأكثر من 93% في الولايات المتحدة، بما في ذلك النساء دون سن الستين، اللواتي عادةً يُنظر إليهن على أنهن أقل عرضة للإصابة.

وأشار الباحث الرئيسي د. فيليب غرينلاند، أستاذ أمراض القلب في كلية فاينبرغ للطب بجامعة نورث وسترن، إلى أن النتائج تُظهر بوضوح أن التعرض لعامل خطر واحد أو أكثر قبل حدوث أمراض القلب التاجية يكاد يكون مضمونًا، وأن التركيز على السيطرة على هذه العوامل القابلة للتعديل هو الطريق الأمثل للوقاية، بدلاً من البحث عن عوامل أخرى غير قابلة للتغيير أو غير سببية.

واختتم الباحثون بالدعوة إلى أهمية جهود الوقاية الأولية، مؤكدين أن فهم هذه العوامل يسمح بمراقبة نقاط الضعف الصحية بشكل أفضل، ويبرز أن الاعتقاد الشائع بأن النوبات القلبية تحدث فجأة وبدون سابق إنذار هو اعتقاد خاطئ. كما أشارت الدراسة إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، بما في ذلك قصور القلب أو السكتة الدماغية، نادرًا ما تحدث في غياب هذه العوامل التقليدية غير المثالية.