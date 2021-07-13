دراسة تعدد التوابل والأعشاب التي تساعد في إنقاص الوزن

ذكر موقع “هيلث شوتس” في مقال له قائمة طويلة من الأعشاب المفيدة والتي لا تسبب أي ضرر، والتي يمكن أن تساعد على تقليل الدهون وتعزيز عملية الهضم لتسريع فقدان الوزن.

يعتبر الكركم أحد أشهر الأعشاب المعززة للمناعة والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، وهضم الدهون كما أنه فعال للغاية كمركب حارق الدهون، لاحتوائه على مادة الكركمين والتي تساعد في تعزيز معدل التمثيل الغذائي في الجسم عن طريق رفع حرارة الجسم.

كما تساعد القرفة في تحفيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم، والتخلص من دهون البطن، وتحافظ على مستويات السكر في الدم، كما تشتهر عشبة الجوجول بخصائصها المضادة للالتهابات، وبأنها مفيدة لفقدان الوزن لاحتوائها على ستيرول نباتي يُعرف باسم جوجولستيرون الذي يعزز فقدان الوزن عن طريق تحفيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

وينصح الخبراء بشرب ماء الكمون، ويعتبر الكمون من أفضل الطرق لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، حيث يُنقع ملعقتين كبيرتين من بذور الكمون في الماء طوال الليل، وتُغلى صباحا وتُصفى ويُشرب على معدة فارغة كل صباح لمدة أسبوعين مع عصير نصف ليمونة، كما يساعد ماء الزنجبيل الممزوج بعصير الليمون على التخلص من السموم وتنظيف الجسم، ويحمي من ارتفاع مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى تعزيز التمثيل الغذائي عن طريق إنتاج المزيد من الحرارة في الجسم.

وتوفر عشبة الأشواغاندا مضادات الأكسدة ومضادات الاختلاج وخصائص مضادة للجراثيم، وتساعد في تخفيف التوتر، وهو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن، كما يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي وتحسن الجهاز الهضمي، ويعتبر خبراء التغذية الثوم مفيدا وعاملا مساعدا في زيادة فقدان وحرق الدهون، بالإضافة إلى زيادة سرعة التمثيل الغذائي وقمع الشهية.