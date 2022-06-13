دراسة تكشف أفضل أنواع الشاي لمرضى السرطان

إذا كنت تشرب الشاي، فأنت بالتأكيد تعلم أنه يمكن أن يكون له تأثير مهدئ يقدره الكثير من الناس إما في الصباح الباكر أو أثناء المساء ناهيك عن وقت الشاي إذا كنت بريطانيا.

هناك مجموعة كبيرة من خيارات الشاي وكلها مفيدة لفقدان الوزن – واتضح أن الشاي الأخضر قد يكون الخيار الأفضل للأشخاص الذين يعانون من مرض سرطان، وفق eatthis.

في الدراسة التي نشرتها جاما للأمراض الجلدية (JAMA Dermatology) شارك 165 مريضا بسرطان الثدي بمتوسط ​​عمر 46 عاما وكن يخضعن للعلاج الإشعاعي في تجربة عمياء.

بعد تقسيمهن إلى مجموعتين، تم إعطاء نصف المرضى علاجا وهميا بينما طُلب من النصف الآخر استخدام محلول يحتوي على إيبيجالوكاتشين جاليت (EGCG) الموجود في الشاي الأخضر.

أظهرت النتائج أن أولئك الذين استخدموا محلول EGCG كانوا أقل عرضة للإصابة بالتهاب الجلد الحاد الناجم عن الإشعاع (RID).

قال مؤلفو الدراسة إن “مستخلص الشاي الأخضر ومكونه النشط الرئيسي، EGCG، يكتسبان الاهتمام مع زيادة الاستخدام للضرر الناجم عن الإشعاع”.

وأضافوا أن هذه دراسة رائعة لأنها أظهرت بوضوح أن التدخل الآمن وغير المكلف (EGCG) يقلل من الآثار الجانبية الشائعة للإشعاع.

عندما يتعلق الأمر بكيفية مساعدة الشاي الأخضر لمرضى السرطان الذين قد يتلقون العلاج الإشعاعي قالت الدكتورة إلين ألبرتسون إنه “غني بالبوليفينول الذي له خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تقلل احمرار الجلد وتهيجه وتورمه وهي جميع الآثار الجانبية الشائعة للإشعاع”.

ومع ذلك، قالت ألبرتسون أيضا “إذا كنت تخضع للعلاج الكيميائي فأنت بحاجة إلى التأكد من التحدث إلى طبيبك، حيث يحتوي الشاي الأخضر على مواد قد تتداخل مع كيفية عمل أدوية العلاج الكيميائي”.