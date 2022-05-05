الجمعة 4 شوال 1443 ﻫ - 6 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دراسة تكشف.. أوميكرون لا يقل حدة عن المتحورات الأخرى

منذ 6 ثواني
أوميكرون

أوميكرون

A A A
طباعة المقال

أفادت نسخة أولية من دراسة أمريكية ضخمة بأن حدة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا لا تختلف في واقع الأمر عن المتحورات السابقة، وهي دراسة تتعارض مع افتراضات في دراسات أخرى تشير إلى أنه أكثر قدرة على الانتشار لكنه أقل حدة.

وقال الخبراء إن النتائج، التي قدرت حدة أوميكرون بعد مراعاة تأثير اللقاحات، يجب أن تعزز أهمية التطعيمات والجرعات المعززة.

وساعدت اللقاحات في جعل معدلات الخضوع للعلاج بالمستشفيات والوفيات منخفضة نسبيا مع زيادة الإصابات بأوميكرون مقارنة بالمتحورات السابقة.

ونُشرت الدراسة، التي تخضع للمراجعة بدورية نيتشر بورتفوليو، في دورية ريسيرش سكوير في الثاني من مايو أيار.

وامتنع معدوها، وهم من مستشفى ماساتشوستس العام وجامعة مينيرفا وكلية الطب بجامعة هارفارد، عن التعقيب قبل اكتمال المراجعة.

وقال الباحثون في تقريرهم “وجدنا أن احتمالات دخول المستشفى والوفيات متطابقة تقريبا” بين حقبة أوميكرون وأوقات أخرى في العامين الماضيين كانت فيها متغيرات أخرى هي السائدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من الصحة

تعرف على أسباب مرض الهيموفيليا وأعراض الإصابة به
انقاص الوزن
مشروبات تساعدك على حرق الدهون.. ابرزها القهوة السوداء
القدم المسطحة
أسباب القدم المسطحة وطرق علاجها.. اليكم التفاصيل

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جبران باسيل
بعد فشل بعض الممثلين بتسويق التيار.. باسيل “اكل الضرب”
بوتين ووزير الدفاع الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
هل يفعلها بوتين حقاً في التاسع من أيار الحالي؟!
لائحة بيروتية تنسحب من السباق الانتخابي!