دراسة تكشف ارتباط مشاكل النظر في الإصابة بالخرف

كشفت دراسة حديثة لمركز جاما لطب العيون عن وجود علاقة بين مشاكل ضعف النظر لدى كبار السن في الولايات المتحدة وإصابتهم بالخرف.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود إصابة بين جميع أنواع مشاكل الإبصار، مثل قصر النظر وطول النظر وحساسية تباين الألوان، واحتمالية أكبر للإصابة بالخرف أو ألزهايمر.

وشملت الدراسة بيانات من 2967 شخصا أعمارهم لا تقل عن 71 عاما.

وتم جمع هذه البيانات سنويا عبر مقابلات في المنازل، وتم بدء العملية عام 2015، والعمر المذكور في السابق للمشاركين كان عام 2021.

وقالت المؤلفة الرئيسية في الدراسة أوليفيا كيلين إن افتراضنا لوجود علاقة بين مشاكل النظر والخرف يعود إلى وجود دراسات سابقة أشارت إلى وجود مثل هذا الارتباط.

وأضافت أن “صحة العين وصحة العقل ترتبطان بشدة لدى كبار السن”، كما أوضحت أن الدراسة “فريدة” من نوعها، لأنه تم فيها اختبار الرؤية لكل المشاركين في الدراسة، وهو ما سمح بتحليل الارتباط بين حالة النظر والخرف.

ولفتت كيلين أيضا إلى أنه على الرغم من تلك العلاقة، فإن الأخبار الجيدة تكمن في أن مشاكل النظر يمكن معالجتها.

وذكرت كيلين أنه بذلك قد يكون علاج مشاكل الإبصار مفتاحا رئيسيا لتقليل خطر الإصابة بالخرف، كما أكدت أن الوقاية عامل أساسي لتحسين النتائج البصرية أو المعرفية.

وتوصي الأكاديمية الأميركية لطب العيون بأن يخضع كبار السن، الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، لفحوصات نظر روتينية كل عام أو عامين.