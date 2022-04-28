دراسة تكشف النوم 6 ساعات فيما أقل يصيب بالاكتئاب والإرهاق

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين فشلوا في الحصول على قسط كافٍ من النوم عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد كانوا أكثر عرضة للمعاناة من الاكتئاب أو القلق أو الشعور بالإرهاق.

ووجد الباحثون بقيادة جامعة هارفارد، أن أولئك الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة بنسبة 75 في المائة للمعاناة من هذه الظروف مقارنة بمن ينامون بشكل طبيعي في الأشهر الخمسة الأولى من الوباء، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالوا إنه دليل آخر على الدور المهم للنوم في الحفاظ على الصحة العقلية لأي شخص، ويُنصح البالغون بالحصول على ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، وفقاً للإرشادات الرسمية، مع قلة النوم مما يؤدي إلى تباطؤ التفكير وانخفاض مدى الانتباه.

ويعاني حوالي واحد من كل ثلاثة أمريكيين أو 100 مليون شخص من الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة، لكن هذا تزامن مع الإغلاق الأول، حيث أُمر الناس بقضاء المزيد من الوقت في المنزل، على الرغم من أنه يُخشى الآن أن يرتفع مرة أخرى.

غالباً ما يكون الفشل في الحصول على قسط كافٍ من النوم ناتجاً عن الإجهاد اليومي من مكان العمل والحياة الأسرية، ولكن يمكن أيضاً أن ينجم عن سلوكيات أخرى مثل الاختيار الطوعي لمشاهدة التلفاز بنهم في وقت متأخر من الليل.

يوصي الأطباء بتبديل العادات اليومية وإجراء تغييرات على غرف النوم مثل إزالة الفوضى من أجل الحصول على نوم أفضل بالليل.