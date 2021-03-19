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دراسة تكشف الوقت الأفضل لإجراء فحص كورونا

19 - مارس - 2021
فحص كورونا

فحص كورونا

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أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن دقة نتائج فحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد تختلف على مدار اليوم، مؤكدة أن فترة الظهيرة هي الوقت الأفضل.

وقالت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، في تقرير نشرته الخميس، إن بحثا أمريكيا جديدا، لم يخضع لمراجعة الأقران بعد، وجد أن اختبارات “كوفيد-19” قد تكون أقل احتمالية لإعطاء نتائج سلبية خاطئة إذا تم إجراؤها خلال فترة الظهيرة، وذلك مقارنة بأوقات أخرى من اليوم.

وفحص الباحث الأمريكي كانديس ماكنوتون، من المركز الطبي بجامعة “فاندربيلت” في ناشفيل بالولايات المتحدة، وزملاؤه، نتائج 30 ألف عينة اختبار “بي سي آر” تم إجراؤها في منطقة ناشفيل بين شهري آذار وحزيران العام الماضي.

ووجدوا تبايناً في النسبة التي أعطت نتيجة إيجابية على مدى الـ24 ساعة في اليوم، كما كانت ذروة هذه النتائج الإيجابية حوالي الساعة 2 بعد الظهر.

وأوضح الباحثون أن التفسير الأكثر ترجيحاً كان هو زيادة معدل التناثر الفيروسي (خروج الجسيمات الفيروسية في إفرازات الأنف واللعاب)، خلال فترة الظهيرة، وذلك بسبب التقلبات اليومية في كيفية تفاعل خلايا المناعة لدى الأشخاص مع فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن الدراسات التي أجريت على فيروسات أخرى، مثل الإنفلونزا، وجدت أيضاً أن الأعراض وكذلك معدل التناثر الفيروسي قد تختلف على مدى الـ24 ساعة.

من جانبها، قالت عالمة الفيروسات في “إمبريال كوليدج” بلندن، الدكتورة راشيل إدغار، إنه من المحتمل أيضاً أن تتداخل الاختلافات الأخرى في فسيولوجيا الجسم، مثل إفرازات الأنف، مع كمية الفيروس التي يتم جمعها في مسحات الأنف والحنجرة على مدى الـ 24 ساعة.

ورأت الصحيفة أنه من أجل تأكيد ذلك، سيحتاج الباحثون إلى إصابة الأفراد بفيروس كورونا ثم مراقبة حمولاتهم الفيروسية في أوقات مختلفة من اليوم.

ونقلت عن ماكنوتون قوله: “إلى أن تتم مثل هذه التجارب، يُنصح بإجراء الاختبارات في فترة الظهيرة للحصول على أدق نتيجة ممكنة”.

وأضافت إدغار، التي تدرس كيفية تأثير الساعة البيولوجية على العدوى الفيروسية: “على الرغم من أهمية فهم السبب وراء الاختلاف الملحوظ في النتائج، فإن الأدلة تشير إلى اكتشاف كوفيد-19 بشكل متكرر خلال فترة منتصف اليوم”.

وتابعت: “لذا فإن جمع العينات في هذه الأوقات قد يساعد في تقليل حدوث النتائج السلبية الخاطئة، خصوصاً لدى أولئك الذين لديهم حمولات فيروسية أقل”، وذلك بحسب “العين الاخباربة”.

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